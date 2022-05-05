Вместо ботокса таблетки с экскрементами
Можете ли вы себе представить альтернативу уколов ботокса в виде капсул, которые содержат следы экскрементов? Однако так называемая фекальная трансплантация обращает вспять биологические признаки старения.
Опыты на лабораторных мышах, проведенные учеными из Университета Восточной Англии, показали, что фекальная трансплантация или перенос кала от человека со здоровым кишечником к человеку с нездоровым, может быть секретом омоложения. Конечно, если эти результаты будут повторены на людях. Учёные брали образцы фекалий от молодых мышей и пересаживали их пожилым грызунам. Эта процедура помогла обратить вспять эффект старения мозга, глаз и кишечника.
Авторы исследования полагают, что замена старых кишечных бактерий новыми штаммами подавляет воспалительные процессы в организме. А эти самые воспаления становятся всё более распространёнными по мере старения, они являются ключевой причиной очень многих возрастных проблем со здоровьем. Ученые предположили, что состаренный кишечный микробиом у пожилых мышей ослабляет оболочку кишечника, что позволяет бактериям проникать в кровоток и рождать те самые воспаления.
Для проверки этой теории они давали фекальные элементы старых мышей молодым. У молодых мышей после этой пересадки возникали воспалительные процессы в мозге и появлялись характерные для старения проблемы со зрением. Отметим, что подобного рода трансплантации среди людей уже применяются для лечения кишечной палочки, а также некоторых желудочно-кишечных расстройств вроде колита, запора и синдрома воспалённого кишечника. Возможно, что в один прекрасный день пациенты с возрастными расстройствами также будут получать эту терапию. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Восточной Англии
Красота
общественный исследовательский университет в г. Норидже графства Норфолк Восточной Англии Великобритании. Основан в 1963 году.
Оставить комментарий