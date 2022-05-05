Трансплантация фекалий может обратить старение вспять

Профессор Саймон Кардинг из Норвичской медицинской школы Университета Восточной Англии прокомментировал результаты: «Это исследование показывает, что кишечный микробиом напрямую участвует в старении и функциональном упадке мозга и зрения, а также предлагает потенциальное решение в виде заместительной терапии кишечными микробами».

Ученые со всего мира находятся в поиске способов продлить жизнь человека и обратить вспять процесс старения. Это удивительно, но помочь в выполнении задачи может пересадка фекалий. Ученые из Института Квадрам и Университета Восточной Англии провели исследование на мышах, результаты которого показали, что пересадка фекального микробиома от молодых мышей к старым может обратить вспять признаки старения в кишечнике, глазах и мозге.В обратном эксперименте микробиом старых мышей вызвал воспаление в мозгу молодых реципиентов и истощил запасы ключевого белка, необходимого для нормального зрения. Эти результаты показывают, что кишечный микробиом важен с точки зрения взаимодействия с некоторыми пагубными последствиями старения. Он может стать основной новой терапии.Ученые представили результаты исследования в журнале Microbiome. На данный момент команда работает над тем, чтобы понять, как долго длятся положительные эффекты такой пересадки и как определить полезные компоненты микробиоты молодого донора и их влияние на органы, удаленные от кишечника.Ранее ученые объяснили, как использование антибиотиков в младенчестве влияет на будущее здоровье