Нутрициолог перечислила правила безопасного загара

«Дневное время, а именно с 11 до 16 часов, когда солнце наиболее активно, лучше проводить в тени», — говорит эксперт.

«Включите в рацион продукты с антиоксидантами и веществами, которые скапливаются под кожей и под солнцем имеют свойство вырабатывать меланин», — отмечает специалист.

Одно из важных правил — выходить на солнце в нужное время. Идеальный промежуток для загара — первые два часа после рассвета и перед заходом солнца. В эти часы уровень ультрафиолетового излучения наименее агрессивный.Если вы любите скрабировать кожу, делайте это перед загоранием на солнце, а не после. Предварительное скрабирование улучшит качество загара благодаря отшелушиванию отживших клеток, а вот скраб после, наоборот, может только повредить кожу. После солнечных ванн она очень чувствительна.Обязательно после загара наносим на все тело увлажняющие лосьоны или другие средства, которые помогут восстановить и напитать кожу.Идеально подходят средства с консистенцией суфле — они не слишком плотные и хорошо распределяются по коже. Выбирайте средства с натуральным составом.Если пребывание на ярком солнце в дневное время неизбежно, примерно за полчаса до выхода наносите на кожу средства с высоким фактором УФ-защиты.Вечером после приема солнечных процедур всегда принимайте душ, но при этом не используйте мочалку — кожа в этот период слишком чувствительна. Вытирайте кожу аккуратно, мягко промокая полотенцем.Если вы любите яркий шоколадный загар, можно использовать для усиления эффекта не только специальные кремы.К таким продуктам относятся оранжевые и красные овощи и фрукты.Заботясь о красивом загаре на теле, не забывайте о нежной и тонкой коже губ. Она тоже нуждается в защите в летний период. Используйте для этого специальные бальзамы.Начинайте постепенно готовить кожу к пребыванию на солнце примерно за две недели до активного отпуска, каждый день находясь на солнышке от 5 до 10 минут.