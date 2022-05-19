Витамины для загара: как защитить кожу летом?

«Витамины для загара — это гордое название пока носят только каротиноиды и селен. Они оказались самыми эффективными и подтвердили свои способности защищать кожу от солнца. Также эти витамины уменьшают вред от солнечных лучей, позволяют загорать без вреда для кожи и появления пигментации», — говорит эксперт.

Впереди лето, а это время активного пребывания на солнце, отдыха на пляже и, конечно, загара. Но как его получить так, чтобы загар был ровным и безопасным для кожи?Оказывается, дело не только в солнцезащитных кремах. Существуют витамины, которые помогают получить глубокий и быстрый загар.Важно: для получения эффекта прием добавок нужно начинать за 14 дней до активного загара и продолжать прием в течение 1,5-2 месяцев.Каротиноиды (провитамин А) присутствуют в оранжевых и красных овощах и фруктах. В них содержится натуральный пигмент, который и дает им такие яркие оттенки.Бета-каротин, превращаясь в витамин А, способствует синтезу коллагена, а это именно от него зависит, будет ли кожа эластичной. Каротин поможет защитить кожу от агрессивного воздействия солнечных лучей.Селен давно известен своими антиоксидантными качествами. Он нейтрализует свободные радикалы, которые неизбежны при облучении кожи на солнце. Селен замедляет старение кожи, появление морщин.Доктор отмечает, что витамины для загара не стоит пить тем, кто принимает ретиноиды (например, их часто назначают при терапии акне). С осторожностью принимать добавки тем, кто пьет антибиотики и нейролептики.