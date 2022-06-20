Нутрициолог объяснила, зачем тонизировать кожу⠀

«Кожу покрывает липидный слой, мы называем его кислотной мантией. Когда мы умываемся с использованием мыльных, то есть щелочных средств, мы нарушаем кислотность кожи. Через некоторое время кожа сама способна восстановить свой естественный рН, но ускорить этот процесс поможет тоник», — говорит специалист.

Первым делом, нужно разобраться в уровнях pH. Нормальный для нашей кожи показатель колеблется от 3,5 до 5,5.Кроме того, тоники помогут не только нейтрализовать влияние умывашек и других средств для очищения, но и подготовят кожу к следующим этапам ухода: нанесению крема, сыворотки. После тоника все эти средства зайдут гораздо глубже и сработают эффективнее.Нутрициолог отмечает, что в идеале пользоваться тоником нужно два раза в день — и утром, и вечером. Если после умывания присутствует стянутость, тонизирование как раз поможет избавиться от этого неприятного симптома. Наоборот, кожа станет более увлажненной, ухоженной на вид, бархатистой.Через некоторое время вы увидите еще один приятный бонус — со временем тоник поможет сузить расширенные поры, избавиться от воспалений.Несколько полезных советов от эксперта: если вы используете декоративную косметику для глаз (тени, тушь), при умывании не размазывайте ее по всему лицу. Сначала сделайте демакияж зоны глаз, а уже потом умывайте все лицо.⠀Для умывания сухой кожи лучше подойдет косметическое молочко, для склонной к жирности — более легкие по текстуре гели. Все средства для демакияжа хорошо смывайте водой. Ничего не оставляйте на коже (кроме несмываемых).Для тонизирования кожи можно использовать тоник, лосьон или тонер.