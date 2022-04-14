Дерматолог назвала два главных продукта для ухода за кожей каждый день

«Самое главное в домашнем уходе — это умывание и тонизация кожи. Умывалка должна подходить под тип вашей кожи и не содержать спирта и кислот. Она должна хорошо очищать кожу. После ее использования не должно быть чувства стянутости и жжения. Ее главная функция — очистить лицо от кожного секрета вперемешку с пылью и косметикой», — рассказывает специалист.

Именно домашний ежедневный уход оказывает решающее влияние на то, как выглядит наша кожа. Редкие походы к косметологу не в состоянии глобально решать проблемы кожи, если ежедневный уход не правильный или не достаточный.Второе важное средство для полноценного домашнего ухода — это тоник. Заменить его не могут ни термальная вода, ни мицелярка. Пополните свой арсенал бьюти-средств обычным тоником, без агрессивных кислот в составе — и ваша кожа будет вам благодарна.Косметолог отмечает, что естественный уровень ph нашей кожи — слабо-кислый. Во время умывания мы, как правило, используем щелочные средства и нарушаем природный баланс кожи.В ответ на такое воздействие сальные железы начинают как бы защищаться и работать еще активнее. В результате мы получаем обратный от ожидаемого эффект. Тоник, благодаря кислой среде, как раз и позволит вернуть нарушенный Ph баланс в норму.