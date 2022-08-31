Терапевт поделился рецептами масок для сохранения упругой кожи

«Я врач, который поддерживает баланс между достоянием природы и прогрессом в медицине. Когда мы пользуемся и тем, и другим, только тогда появляется максимальная польза для человека», — говорит эксперт.

Один из таких рецептов — маска на основе боярышника и пастушьей сумки. Такой домашний уход поможет избавиться от следов усталости, напитать кожу.Для приготовления маски также понадобятся корни одуванчика и творог. Все ингредиенты примерно в равных пропорциях измельчаем и смешиваем. По желанию, к травам можно добавить ложку меда (если у вас нет аллергии на продукты пчеловодства).Распределяем маску по коже лица и оставляем на 15 минут. Далее аккуратно смываем ее прохладной водой или даже кубиками льда. Это даст дополнительный эффект тонизирования.Омолаживающий эффект даст маска на основе ромашки (две части) и семени льна (одна часть).Ромашку заварить кипятком и дать настояться 35-40 минут, пока не остынет. Далее всыпать семя льна и настоять еще 15 минут. После этого маску можно использовать. Наносим на все лицо, избегая кожи вокруг глаз.