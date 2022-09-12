Новые инъекции заменят ботокс
Уколы против морщин, способные действовать на два месяца дольше традиционного ботокса, были одобрены в США. Местное санитарное управление разрешила начать их использования.
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) дало зелёный свет средству для инъекций, предназначенному для профилактики возрастных морщин. Это прямой конкурент ботокса, действие которого длится приблизительно на два месяца дольше. Одобрен первый препарат такого типа за более чем 10 лет. Он вводится в область морщин на лице и вокруг глаз.
Препарат под названием Daxxify действует, по словам его создателей, в течение полугода, а это на два-три месяца дольше ботокса. Сейчас изучается, можно ли его также использовать при терапии спазмов губ и цервикальной дистонии, когда мышцы шеи непроизвольно сокращаются. Как и ботокс, Daxxify открыли случайно, когда исследовали крем против появления морщин.
Всё большее количество жителей нашей планеты прибегают к инъекциям ботокса, только в США этот рынок оценивается в $3,2 млрд. Однако необходимо помнить, что как и прочие терапевтические средства ботокс не избавлен от побочных эффектов. К примеру, после его уколов могут наблюдаться опущение век, мышечная слабость и проблемы с глотанием. Daxxify работает как нервно-мышечной блокатор, он также замораживает морщины и не даёт им образовываться. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Оставить комментарий