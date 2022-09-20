Эндокринолог рассказала, почему появляется целлюлит и как с ним бороться

«В то же время мы можем заметить, что женщины более склонны к проявлению целлюлита, чем мужчины, — говорит эксперт. — Причина в том, что у женщин отличительное строение коллагеновых волокон подкожной клетчатки, что приводит к частым застоям жидкости».

Первое, на чем нужно сделать акцент — от целлюлита не застрахован никто. И это не зависит от пола, возраста и массы тела.Важно понимать, что что целлюлит не является болезнью. Это особенность физиологии, которая имеет не совсем приятный для женщин эстетический эффект. Именно поэтому все так усиленно пытаются с ним бороться. Угрозы здоровью целлюлит не несет.Спровоцировать появление целлюлита могут⠀гормональные причины, наследственность, избыточный вес, малоподвижный образ жизни, сбои обмена веществ, неправильное питание (в частности, дефицит белка), застой в лимфатической системе. Сказываются также особенности архитектуры кожи.Как правило, мы видим целлюлит на бедрах. Дело в том, что в женском теле именно жир в этой зоне является «запасом на черный день». Организм запасает здесь резервы на случай голодания, вынашивания ребенка, кормления грудью и так далее. И именно поэтому как раз на бедрах сжигание жира происходит не так интенсивно.Для профилактики целлюлита пересмотрите свой ежедневный рацион питания, отдавайте предпочтение полезному и здоровому меню. Хорошо помогают физические упражнения и массажи.Внешние факторы (крема, обертывания) имеют, скорее, второстепенный вспомогательный эффект.Зачастую целлюлит является признаком того, что есть сбои и нарушения в гормональной системе. Поэтому, если вы придерживаетесь здорового питания и занимаетесь спортом, а целлюлит все равно не уходит, проверьте гормоны.