Эндокринолог рассказала, почему появляется целлюлит и как с ним бороться

0 Фото: https://pixabay.com/ru/photos/%d0%b4%d0%b0%d0%bc%d1%8b-%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%b8-%d1%88%d0%be%d1%80%d1%82%d1%8b-%d1%82%d1%80%d0%be%d1%82%d1%83%d0%b0%d1%80-%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-7401763/
девушки в шортах

Врач-эндокринолог Арина Тертышная рассказала о причинах появления «апельсиновой корки» и можно ли ее убрать навсегда.

Первое, на чем нужно сделать акцент — от целлюлита не застрахован никто. И это не зависит от пола, возраста и массы тела.

«В то же время мы можем заметить, что женщины более склонны к проявлению целлюлита, чем мужчины, — говорит эксперт. — Причина в том, что у женщин отличительное строение коллагеновых волокон подкожной клетчатки, что приводит к частым застоям жидкости».

Важно понимать, что что целлюлит не является болезнью. Это особенность физиологии, которая имеет не совсем приятный для женщин эстетический эффект. Именно поэтому все так усиленно пытаются с ним бороться. Угрозы здоровью целлюлит не несет.

Спровоцировать появление целлюлита могут⠀гормональные причины, наследственность, избыточный вес, малоподвижный образ жизни, сбои обмена веществ, неправильное питание (в частности, дефицит белка), застой в лимфатической системе. Сказываются также особенности архитектуры кожи. 

Как правило, мы видим целлюлит на бедрах. Дело в том, что в женском теле именно жир в этой зоне является «запасом на черный день». Организм запасает здесь резервы на случай голодания, вынашивания ребенка, кормления грудью и так далее. И именно поэтому как раз на бедрах сжигание жира происходит не так интенсивно.

Для профилактики целлюлита пересмотрите свой ежедневный рацион питания, отдавайте предпочтение полезному и здоровому меню. Хорошо помогают физические упражнения и массажи.

Внешние факторы (крема, обертывания) имеют, скорее, второстепенный вспомогательный эффект.

Эндокринолог назвала факторы проявления герпеса


Зачастую целлюлит является признаком того, что есть сбои и нарушения в гормональной системе. Поэтому, если вы придерживаетесь здорового питания и занимаетесь спортом, а целлюлит все равно не уходит, проверьте гормоны.

Целлюлит: является ли он болезнью и нужно ли его лечить?

Арина Тертышная
Арина Тертышная
Красота
Эндокринолог-нутрициолог
Читать MedikForum.ru в
Целлюлит может быть полезен для здоровья
Ученые одобрили наличие целлюлита
Ученые объяснили, чем вызван целлюлит
Теги : Арина Тертышная, профилактика целлюлита, целлюлит на бедрах