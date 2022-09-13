Целлюлит: является ли он болезнью и нужно ли его лечить?

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апельсиновая корка

Диетолог-эндокринолог Альбина Комиссарова рассказала, можно ли избавиться от целлюлита полностью и почему вообще возникает «апельсиновая корка».

По сути, целлюлит — это локальное увеличение жировых клеток, которое проявляется внешне специфическими «буграми» на коже, которые в народе принято называть «апельсиновой коркой».

«80-90% женщин сталкиваются с целлюлитом в определенный момент жизни! Чаще всего это происходит после полового созревания», — говорит эксперт.

Доктор отмечает, что целлюлит не является заболеванием. Вы не найдете его в международном классификаторе болезней. Отсюда следует вывод, что он не требует лечения.

Однако миллионы женщин во всем мире страдают от целлюлита и прилагают колоссальные усилия для борьбы с ним.

Точные причины появления целлюлита не выявлены до сих пор. Известно, что факторами риска являются возраст, генетика, образ жизни и гормональные факторы. Целлюлит особенно «любит» беременных и кормящих грудью.

Для избавления от целлюлита сегодня активно применяются ударно-волновая терапия, лазерное лечение, карбокситерапия, кремы и лосьоны, ультразвук, мезотерапия… Однако ни одна из процедур не показала успеха в долгосрочной перспективе.

Целлюлит назвали признаком здоровья


Огромное значение имеет питание и спорт. Люди, которые едят слишком много жиров, углеводов и соли, будут иметь больший процент целлюлита, чем те, в чьем рационе есть достаточно белков, клетчатки и воды.

Ученые одобрили наличие целлюлита


Наличие большого количества мышц также делает кожу более гладкой и упругой, а целлюлит менее заметным.
Альбина Комиссарова
Альбина Комиссарова
Здоровье
Диетолог-эндокринолог
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Теги : Альбина Комиссарова, целлюлит, профилактика целлюлита
Целлюлит: является ли он болезнью и нужно ли его лечить?
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