Целлюлит: является ли он болезнью и нужно ли его лечить?

«80-90% женщин сталкиваются с целлюлитом в определенный момент жизни! Чаще всего это происходит после полового созревания», — говорит эксперт.

По сути, целлюлит — это локальное увеличение жировых клеток, которое проявляется внешне специфическими «буграми» на коже, которые в народе принято называть «апельсиновой коркой».Доктор отмечает, что целлюлит не является заболеванием. Вы не найдете его в международном классификаторе болезней. Отсюда следует вывод, что он не требует лечения.Однако миллионы женщин во всем мире страдают от целлюлита и прилагают колоссальные усилия для борьбы с ним.Точные причины появления целлюлита не выявлены до сих пор. Известно, что факторами риска являются возраст, генетика, образ жизни и гормональные факторы. Целлюлит особенно «любит» беременных и кормящих грудью.Для избавления от целлюлита сегодня активно применяются ударно-волновая терапия, лазерное лечение, карбокситерапия, кремы и лосьоны, ультразвук, мезотерапия… Однако ни одна из процедур не показала успеха в долгосрочной перспективе.Огромное значение имеет питание и спорт. Люди, которые едят слишком много жиров, углеводов и соли, будут иметь больший процент целлюлита, чем те, в чьем рационе есть достаточно белков, клетчатки и воды.Наличие большого количества мышц также делает кожу более гладкой и упругой, а целлюлит менее заметным.