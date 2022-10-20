Instagram серьёзно подрывает уверенность в себе

Instagram часто критикуют за то, что эта социальная сеть популяризирует нереалистичные и недостижимые идеалы тела. Довольно часто всевозможные инфлюенсеры выкладывают снимки собственных тел, подвергшиеся компьютерной ретуши, о чём их многочисленные фолловеры просто не знают. Но они начинают комплексовать по поводу собственных тел, пытаясь добиться таких же пропорций, и впадают в ещё большую депрессию из-за того, что это не получается. Новое исследование показывает, что наши близкие больше виноваты в этом, чем разного рода знаменитости.В ходе экспериментов участники сообщали о своем уровне удовлетворённости внешностью всякий раз, когда в течение дня читали сообщения других людей в социальных сетях. Установлено, что посты друзей и родственников в этом плане оказывались гораздо более вредными, чем тот контент, что загружали инфлюенсеры. Вполне возможно, что тело мечты от какой-то знаменитости воспринимается как менее достижимое, поэтому мы и беспокоимся по этому поводу меньше, чем в том случае, когда наблюдаем идеальные пропорции своих друзей или родных.Исследование проводилось учеными из Университета Англия Раскин вместе с австрийскими коллегами. Оно в очередной раз показывает, что использование социальных сетей крайне негативно влияет на восприятие собственного тела человеком, что грозит всяческими проблемами. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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