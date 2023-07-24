Кардиолог Варфоломеев: чтобы избежать высокого давления, вы должны есть эти продукты
Если вы неправильно питаетесь, ведете нездоровый образ жизни и недостаточно тренируетесь, вы рискуете получить высокое кровяное давление.
Классические вмешательства в образ жизни, которые могут привести к значительному снижению артериального давления, включают снижение веса, ограничение потребления соли, регулярную физическую активность, снижение потребления алкоголя, отказ от курения и здоровую растительную диету.
Также важно увеличить потребление калия.
Как увеличить потребление калия
Калий жизненно важен для организма - каждая клетка нашего тела нуждается в минерале. Без него сердце, мышцы и нервная система не работают должным образом.
"Вместе с магнием калий электрически стабилизирует наши сердечные клетки. Это важно для сердцебиения. Насосная активность сердца в основном основана на взаимодействии между различными электрически заряженными частицами внутри и вне клеток", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.
Кардиолог рекомендует потреблять более 3000 миллиграммов калия в день. Поэтому они должны в первую очередь поступать с пищей — «поскольку потребление калия до 3000 мг может быть достигнуто только с четырьмя-пятью порциями фруктов и овощей в день».
Содержание калия на 100 граммов:
- Соевые бобы: 1800 мг
- Курага: 1370 мг
- Сушеные персики: 1340 мг
- Ядра фисташек: 1020 мг
- Финики: 676 мг
- Кале: 490 мг
- Брюссельская капуста: 450 мг
- Картофель (приготовленный, с кожурой): 443 мг
- Бананы: 382 мг
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