Кардиолог Варфоломеев: чтобы избежать высокого давления, вы должны есть эти продукты





Как увеличить потребление калия

"Вместе с магнием калий электрически стабилизирует наши сердечные клетки. Это важно для сердцебиения. Насосная активность сердца в основном основана на взаимодействии между различными электрически заряженными частицами внутри и вне клеток", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

Соевые бобы: 1800 мг

1800 мг Курага: 1370 мг

1370 мг Сушеные персики: 1340 мг

1340 мг Ядра фисташек: 1020 мг

1020 мг Финики: 676 мг

676 мг Кале: 490 мг

490 мг Брюссельская капуста: 450 мг

450 мг Картофель (приготовленный, с кожурой): 443 мг

443 мг Бананы: 382 мг

Классические вмешательства в образ жизни, которые могут привести к значительному снижению артериального давления, включают снижение веса, ограничение потребления соли, регулярную физическую активность, снижение потребления алкоголя, отказ от курения и здоровую растительную диету.Также важно увеличить потребление калия.Калий жизненно важен для организма - каждая клетка нашего тела нуждается в минерале. Без него сердце, мышцы и нервная система не работают должным образом.Кардиолог рекомендует потреблятьв день. Поэтому они должны в первую очередь поступать с пищей —Рекомендация по повышенному потреблению калия не распространяется на людей с прогрессирующим хроническим заболеванием почек.Ранее МедикФорум писал о пользе тыквенного масла.

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