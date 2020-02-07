Социальные сети помогают есть правильно
Из-за Facebook или Instagram люди начинают питаться так, как это делают знаменитости, или их друзья. А те чаще всего выкладывают в сеть снимки модных и полезных овощей и фруктов.
Публикуемые в социальных сетях друзьями посты и фотографии оказывают огромное влияние и на нас самих. Ученые выяснили, что люди каждый день съедают по дополнительной порции фруктов и овощей, если им кажется, что их ровесники делают на Facebook или Instagram нечто похожее. Эта тактика подражания не ограничивается здоровым питанием, ведь из-за социальных сетей растет и употребление "пустых калорий". Важно, чтобы разного рода чипсы и фастфуд активно поглощали знакомые люди. Подобное дает "лицензию на питание".
Ранее было принято считать, что главное влияние в этом вопросе оказывают звезды, традиционно предпочитающие выглядеть сторонниками здорового образа жизни. И вот теперь новое исследование показало, что основную роль играют друзья. По мнению ученых английского Aston University, полученные ими выводы можно использовать для борьбы с нездоровыми пищевыми предпочтениями у детей и подростков. на них следует влиять через социальные сети, чтобы заставить есть правильно.
В ходе исследования, опубликованного в журнале Appetite, ученые опросили 369 студентам. Те оценивали, какое количество фруктов, овощей, калорийных закусок и сладких напитков их друзья публикуют в Facebook ежедневно. Эти данные сопоставили с пищевыми предпочтениями самих участников опроса, выявив прямую зависимость. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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