Врач Алехина назвала 3 неожиданные причины, почему вам трудно выспаться ночью

1. Материалы матраса

"Хотя совершенно новый матрас из органического хлопка может быть недоступен для всех нас, потенциальное использование наматрасника из органического хлопка и впуск свежего воздуха может помочь поддержать наше респираторное здоровье, пока мы спим", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.



2. Энергичная зарядка вечером

"Те, кто уже боролся с бессонницей, чувствовали себя лучше, когда тренировались утром, а не вечером".





4. Слишком много времени в помещении

"Это может вызвать у нас сонливость в течение дня и снизить выработку мелатонина ночью, что означает, что мы изо всех сил пытаемся заснуть".

Такие вещи, как обеспечение темноты в комнате, в которой вы спите, и употребление ромашкового чая перед сном — это лишь некоторые из шагов, которые вы можете предпринять для улучшения гигиены сна.Но ряд других, менее очевидных факторов может быть причиной того, что вам трудно заснуть ночью. Вы можете делать неправильно, что влияет на ваш сон.Исследование на мышах, в ходе которого тестировались летучие органические соединения из четырех разных матрасов, показало, что некоторые из них могут вызывать проблемы с дыханием у мышей. Худшим виновником среди матрасов была подушка из пенополиуретана, покрытая винилом.Физические упражнения улучшают качество сна, однако оказывается, что умеренная физическая активность может быть более эффективной для улучшения сна, чем активная деятельность.Поскольку упражнения стимулируют симпатическую нервную систему, а сон зависит от стимуляции парасимпатической нервной системы (отдых и пищеварение), для улучшения качества сна упражнения должны также включать парасимпатическую деятельность, такую как йога, медитация, тай-чи или дыхательные упражнения.Если мы проводим большую часть дня в помещении без яркого дневного света, а затем проводим вечера в хорошо освещенных помещениях, глядя на экраны, излучающие яркий синий свет, мы явно нарушаем наш естественный циркадный ритм.Ранее МедикФорум писал о пользе тыквенного масла.

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