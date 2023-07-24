Врач Юрочкин: при проблемах с щитовидкой нужно осторожнее есть продукты с йодом

«Нужно избегать чрезмерного количества йода в пище, лекарствах или добавках, так как это потенциально может изменить уровень гормонов щитовидной железы», - заявил эндокринолог.

«Ешьте разнообразные фрукты, овощи, орехи и цельнозерновые продукты, чтобы улучшить общее состояние здоровья. Белок должен поступать из нежирных источников, таких как рыба или бобы», - сказал специалист.

Нужно ли придерживаться специального рациона при проблемах с щитовидкой? По словам врача Юрочкина, какой-то специфической диеты нет, но в питании делаются определенные исключения. В беседе с «МедикФорум» специалист отметил, что при проблемах с щитовидкой нужно осторожнее есть продукты с йодом.Принимать добавки с йодом или делать в питании упор на содержащие его продукты следует только по рекомендации лечащего врача, подчеркнул эксперт.Юрочкин обратил внимание на то, что питание должно быть разнообразным и содержать достаточно качественного нежирного белка.Также он посоветовал свести к необходимому минимуму количество насыщенных жиров из продуктов животного происхождения и транс-жиров, которые обычно присутствуют в обработанных пищевых продуктах и маргарине. Предпочтение следует отдавать жирам, которые помогают снижать уровень «плохого» холестерина ЛПНП в крови, – это мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры из растительных масел, орехов и семян, а также жиры омега-3, содержащиеся в некоторых видах рыбы.Кроме того, важно употреблять достаточно пищевых волокон – они стимулируют обменные процессы, которые могут замедляться при проблемах с щитовидкой.Медик добавил, что последние исследования говорят о возможном влиянии на щитовидную железу глютена. У многих людей глютен оказывает негативное воздействие на состояние кишечной микрофлоры – именно кишечные микроорганизмы влияют не только на иммунную систему и усвоение микроэлементов, но и на функцию щитовидной железы. Учитывая это, продукты с глютеном лучше сократитьРанее портал MedikForum.ru писал о том, что томатная паста улучшает защиту мужчин от развития рака.

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