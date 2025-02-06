Офтальмолог Азнаурян: последствием уколов ботокса может стать развитие косоглазия

«38-летняя женщина, не имевшая офтальмологических патологий, после процедуры стала заметно косить. Подруги ей говорили, что это пройдет со временем, но патология не ушла. Женщина мучилась с этим два года, прежде чем обратилась к нам. Ситуацию спасла только операция. Если бы она еще тянула, косоглазие становилось бы все сильнее», - рассказал врач.

«При введении ботулотоксина под кожу лба, в область межбровья и вокруг глаз возникает риск опущения верхнего века – глаз может почти на полгода частично или даже полностью закрыться. В редких случаях возможен затяжной птоз, когда веко остается опущенным шесть месяцев или больше года», - предостерег офтальмолог.

Офтальмолог Азнаурян заявил, что одним из последствий уколов ботокса может стать развитие косоглазия – таким предупреждением он поделился в комментарии для ОТР. По словам Азнауряна, в его практике был случай, когда у пациентки после процедуры с использованием ботокса для разглаживания морщин едва не развилось сильное косоглазие.Помимо того, добавил Азнаурян, «побочками» инъекций ботокса могу стать синдром сухого глаза, кровоизлияние в стекловидное тело, отслоение сетчатки.Одним из самых распространенных непредвиденных нарушений таких процедур является птоз, опущение века.Профессор Азнаурян подчеркнул, что для борьбы с морщинами важно обращаться к косметологам строго с медицинским образованием и высокой квалификацией. Также желательно ходить на процедуру с применением уколов ботокса к одному специалисту – в этом случае косметолог будет лучше знать индивидуальные особенности пациента, включая состояние кожи и реакцию его организма на используемый препарат. Тогда риск побочных эффектов минимизируется.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что необходимо учитывать при выполнении процедур с применением ботокса.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.