Информация о слепоте после коронавируса пока не подтверждается
Офтальмолог Игорь Азнаурян заявил, что в распоряжении учёных нет доказательств того, что коронавирус может приводить к потере зрения. Ранее появилась информация, что это может быть вызвано проблемами со зрительным нервом.
В интервью газете "Известия" доктор медицинских наук Игорь Азнаурян подчеркнул, что пугаться слепоты после коронавируса пока не нужно, поскольку в распоряжении учёных нет убедительных доказательств того, что недуг провоцирует потерю зрения. Отметим, что наука до последнего времени собирает данные о долгосрочных последствиях коронавируса, поскольку эта болезнь всё ещё остается относительно новой для ученых. Доказано, что ковид бьет не только по респираторной системе, он вызывает проблемы сердечно-сосудистого плана, может негативно воздействовать на желудочно-кишечную систему и даже вызывать спутанность сознания.
Появились доказательства того, что ковид увеличивает риск инфаркта в первый год после диагностики, он также может ускорить дегенеративные процессы, приводящие к старческому слабоумию. Постковидный синдром, сопровождающийся устойчивыми и неприятными симптомами вроде усталости, мышечных болей и лихорадки, наблюдается практически у каждого третьего пациента с коронавирусом.
Однако информация о том, что ковид негативно влияет на зрительный нерв, пока не подтверждена, хотя теоретически её исключить нельзя. Ранее об этом заявляли некоторые специалисты, которые ссылались на способность коронавируса провоцировать закупорку центральных вен и артерий в области глазной сетчатки. А это теоретически может привести даже к полной слепоте. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Игорь Азнаурян
Медицина
руководитель Клинического объединения «Центров охраны зрения детей и подростков «Ясный Взор», доктор медицинских наук, офтальмолог
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