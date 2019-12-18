В 48 женщина-веган выглядит лучше, чем после 20

"Я была вегетарианцем с 6 лет, а стала полноценным веганом после того, как узнала о темной стороне индустрии производства молочных продуктов в 33 года, - рассказывает Виктория. - Думаю, что это очень помогло моей внешности, поскольку теперь я выгляжу лучше чем после 20, и являюсь более здоровой. Сейчас я использую только натуральные крема и косметологические продукты, при этом я никогда не проводила себе инъекции ботокса. И мне не стыдно говорить о том, что я чувствую себя и выгляжу отлично, поскольку хочу оставаться такой же сексуальной до 90 лет. Когда человек слышит, что мне почти полвека, он готовится увидеть совсем другую женщину. Но только из-за моего возраста я не должна выглядеть потрепанной".

48-летняя англичанка Виктория Фитхерстоун Пирс (Victoria Featherstone Pearce) уверяет, что довольно часто на улице её принимают за девушку чуть за 20. А всё потому, что уже довольно давно Виктория перешла на полностью растительное питание, отказавшись от жесткого режима ухода за собой и полностью исключив из рациона алкоголь. Модель и руководитель благотворительного фонда стала последователем веганства 15 лет назад. Женщина уверяет, что никогда в жизни не чувствовал себя более уверенно и никогда не испытывала такого прилива сил и здоровья.Виктория даже призналась, что при приеме на работу она врёт по поводу возраста и уменьшает его на 10 лет, что потом становится шоком для работодателей, когда женщина приступает к выполнению своих обязанностей. Недавно это случилось при кастинге для рекламы одной из немецких компаний. Они искали моделей до 38, Виктория уменьшила свой возраст и получила эту работу. Сама она предпочитает общаться с молодыми людьми, у неё есть друзья в возрасте 17 лет, однако они иногда разговаривают с ней очень уважительно, что саму Викторию сильно смешит. Историю этой женщины рассказывает газета The Sun . ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ