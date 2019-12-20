Попа как у Ким? Дизайнер рассказала, какие вещи под запретом для широкобедрых

Скинни и кюлоты

"Первые слишком облегают, вторые не подходят из-за своей длины. Что же носить? Все просто — лучше приобрести классические брюки прямого кроя, которые будут хорошо на вас сидеть. И желательно, чтобы они были максимально простыми, без каких-либо акцентов, поскольку наша задача — отвлечь внимание от проблемной зоны (а если мы имеем в виду чрезмерно объемные бедра, то это все-таки проблема) и перевести его на верхнюю часть тела. Например, у вас может быть блуза с глубоким V-образным вырезом, крупное украшение или платок на шее", - говорит дизайнер, эксперт по моде и стилю Мила Марсель в интервью АиФ.

Длинный верх

Слишком много отделки

Тонкие шпильки

Игры цвета

"Еще один прием, который точно стоит взять на заметку всем обладательницам «попы как у Ким»: используйте цвет, чтобы сбалансировать верх и низ. Как это работает? Брюки и юбку лучше носить либо темной цветовой гаммы, либо нейтральной, а верхнюю часть нашего образа — наоборот, светлую или яркую. Таким образом мы переносим акцент с пышных бедер на другую часть нашего тела".