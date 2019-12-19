5 модных причёсок для зимы

Каре и боб-каре

Пикси

Асимметрия

Градуирование

Прямой срез

Классика на все времена модна и сейчас. С такой причёской могут ходить практически все, но главное — определиться с длиной волос. Обязательно нужно учитывать особенности и структуру волос, черты лица, образ и ваш стиль, чтобы каре идеально подошло именно вас. Единственное, на какие волосы каре будет не очень - сильно вьющиеся и жёстки волосы.Эту причёску ввели в моду еще лет 40 назад, но с тех пор она неоднократно была на пике популярности. Причёска выглядит очень ярко, дерзко, всегда привлекает внимание. Однако помните, что причёску надо постоянно поддерживать в совершенстве, иначе это будут просто патлы, которые не принесут вам шика.Сильная асимметрия допустима не только на подиуме, но и для повседневной жизни. Наиболее актуальна такая причёска для коротких или средней длины волос. Отнеситесь к каждому сантиметру внимательно, иначе можно сильно переборщить и добиться не того эффекта.Стрижку еще называют каскад. Это отличный вариант для длинных волос. Но переходы должны быть плавными, чтобы сделать причёску более живой, подвижной и объёмной. Например, идеальной можно назвать причёску Дженнифер Энистон.Длинные волосы могут иметь прямой срез. Подходит это тем, у кого идеально прямые волосы, густые и в хорошем состоянии. Плотный прямой срез будет выглядеть идеально и очень стильно.