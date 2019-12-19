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5 модных причёсок для зимы

Прическа

Зима 2019-2020 даёт новую жизнь причёскам, которые некогда были очень популярны, но утратили былую прелесть. Какие стрижки модно носить этой зимой, рассказываем в материале.

Каре и боб-каре


Прическа

Классика на все времена модна и сейчас. С такой причёской могут ходить практически все, но главное — определиться с длиной волос. Обязательно нужно учитывать особенности и структуру волос, черты лица, образ и ваш стиль, чтобы каре идеально подошло именно вас. Единственное, на какие волосы каре будет не очень - сильно вьющиеся и жёстки волосы.

Пикси


Прическа

Эту причёску ввели в моду еще лет 40 назад, но с тех пор она неоднократно была на пике популярности. Причёска выглядит очень ярко, дерзко, всегда привлекает внимание. Однако помните, что причёску надо постоянно поддерживать в совершенстве, иначе это будут просто патлы, которые не принесут вам шика.

Асимметрия


Прическа

Сильная асимметрия допустима не только на подиуме, но и для повседневной жизни. Наиболее актуальна такая причёска для коротких или средней длины волос. Отнеситесь к каждому сантиметру внимательно, иначе можно сильно переборщить и добиться не того эффекта.

Градуирование


Прическа

Стрижку еще называют каскад. Это отличный вариант для длинных волос. Но переходы должны быть плавными, чтобы сделать причёску более живой, подвижной и объёмной. Например, идеальной можно назвать причёску Дженнифер Энистон.

Прямой срез


Прическа

Длинные волосы могут иметь прямой срез. Подходит это тем, у кого идеально прямые волосы, густые и в хорошем состоянии. Плотный прямой срез будет выглядеть идеально и очень стильно.
Теги : прически, зима, красота

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Комментарии

    1. Стан ислав

    Очень понравился материал славо ничто не отается неизменным

    19-12-2019 10:49  

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