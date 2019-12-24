  1. | | 5 зимних трендов, которые уже вышли из моды

5 зимних трендов, которые уже вышли из моды

шуба лама

Мода — штука переменчивая. Сегодня вы носите длинные каблуки, а завтра она диктует вам обуть кроссовки. Особенно непросто с зимними трендами, так как многие предметы морозного гардероба — довольно дорогие. Что из зимних трендов ушло из моды (но когда-то может вернуться вновь), рассказывает MedikForum.ru.

Шубы из длинного искусственного меха


шуба лама

Эти шубы именуют «ламой» — длинный пушистый мех создаёт необычный образ. Когда-то зимний тренд действительно покорил половину страны. Но сейчас гораздо популярнее плюшевые шубы, у которых мягкая текстура.

Пуховик-одеяло


Пуховик-одеяло

Ещё один зимний тренд, который уже не в моде, но всё ещё встречается на девушках. Наряды в духе оверсайз, конечно, популярны, но объёмные пуховики отходят на второй план. Лучше отдать предпочтение классическим моделям.

Парки с мехом


Парки с мехом

Куртки нравились всем пару лет назад, но сейчас украшения из меха на парках не играют такой важной роли. Это уже не в моде. Наиболее оптимальными вариантами считаются куртки-авиаторы, удлиненные пальто, оригинальные дубленки.

Вязаные береты с объёмной макушкой


Вязаные береты с объёмной макушкой

Шапки с украшениями, вязаные береты с объемной макушкой — всё это уже не в моде, как бы вы не старались обыграть образ. Скажите нет подобным аксессуарам в гардеробе. Вместо этого выбирайте классические варианты. Наиболее актуальны шапка формата «бини», шапки-ушанки и классический фетровые береты.

Ботильоны-носки


Ботильоны-носки

Сапожки когда-то были любимы многими модницами. Но сейчас этот зимний тренд с трудом можно назвать трендом. В этом и следующем сезоне такую обувь лучше отложить на полку подальше, когда-то они обещают вернуться в моде.
Теги : красота, зима, мода

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