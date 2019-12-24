5 зимних трендов, которые уже вышли из моды

Шубы из длинного искусственного меха

Пуховик-одеяло

Парки с мехом

Вязаные береты с объёмной макушкой

Ботильоны-носки

Мода — штука переменчивая. Сегодня вы носите длинные каблуки, а завтра она диктует вам обуть кроссовки. Особенно непросто с зимними трендами, так как многие предметы морозного гардероба — довольно дорогие.Эти шубы именуют «ламой» — длинный пушистый мех создаёт необычный образ. Когда-то зимний тренд действительно покорил половину страны. Но сейчас гораздо популярнее плюшевые шубы, у которых мягкая текстура.Ещё один зимний тренд, который уже не в моде, но всё ещё встречается на девушках. Наряды в духе оверсайз, конечно, популярны, но объёмные пуховики отходят на второй план. Лучше отдать предпочтение классическим моделям.Куртки нравились всем пару лет назад, но сейчас украшения из меха на парках не играют такой важной роли. Это уже не в моде. Наиболее оптимальными вариантами считаются куртки-авиаторы, удлиненные пальто, оригинальные дубленки.Шапки с украшениями, вязаные береты с объемной макушкой — всё это уже не в моде, как бы вы не старались обыграть образ. Скажите нет подобным аксессуарам в гардеробе. Вместо этого выбирайте классические варианты. Наиболее актуальны шапка формата «бини», шапки-ушанки и классический фетровые береты.Сапожки когда-то были любимы многими модницами. Но сейчас этот зимний тренд с трудом можно назвать трендом. В этом и следующем сезоне такую обувь лучше отложить на полку подальше, когда-то они обещают вернуться в моде.