  1. | | Быстро и эффективно: как избавиться от растяжек

Быстро и эффективно: как избавиться от растяжек

Растяжки часто доставляют девушкам дискомфорт. Но от них вполне реально избавиться. О самых действенных методах расскажет MedikForum.ru.

Лазерная шлифовка


Лазерная шлифовка

Это самый простой и любимый многими женщинами метод, который помогает избавиться от растяжек. Лазерный луч выпаривает поверхностный слой кожи, избавляя от рубцов и некрасивой кожи. В итоге — подтянутая, красивая, стройная кожа вам обеспечена. Даже одна процедура может дать вполне годный результат, а уж курс — и подавно.

Термолиз


Фракционный термолиз позволит удалить клетки кожи путём теплового воздействия. Благодаря подобному методу можно избавиться от растяжек, причём даже старых и глубоких рубцов.

Термолиз

Лазерная наноперфорация


Наиболее безопасная процедура из всех вышеперечисленных. Она делит лучи на «нано», тем самым способствует избавлению от растяжек с наименьшим повреждением кожи.

Пилинги


Растяжки

Существуют срединные и глубокие химические пилинги, помогающие отшелушить, разрушить верхние и средние слои кожи. В том числе способствовать регенерации кожи. Новая ткань заполняет разрушенные пилингом слои дермы с растяжками, приобретая цвет здоровой кожи.

Инъекционное лечение растяжек кожи


Наиболее распространенной процедурой по избавлению от растяжек является мезотерапия. Это введение в кожу лечебных коктейлей, которыесостоят из веществ, разрушающих старые коллагеновые волокна и стимулирующих создание новых. Также применяется озонотерапия, путем введения состава — 95 процентов он состоит из кислорода, а на 5 процентов из озоновой смеси.

Растяжки

И последний заслуживающий внимания способ — биорепарация. Это коррекция с помощью витаминов, аминокислот и гиалуроновой кислоты.
Теги : растяжки, кожа, красота

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