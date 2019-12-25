Причины, почему ваша прическа не будет, как у звёзд





Наверное, каждая хотела причёску, как у Дженнифер Энистон в «Друзьях» или густую копну, как у Кэрри Брэдшоу из «Секса в большом городе». Попытки повторить подобные причёски часто заканчиваются неудачами. Объясняем, почему.

Результат зависит от красителя





Нужного оттенка волос не всегда удается добиться даже отъявленным профессионалам. Во многом это зависит от красителя. У каждого производителя своя палитра. Поэтому даже похожие оттенки могут отличаться на уже окрашенных волосах. Также волосы, уже когда-то окрашенные в темный или яркий цвет, требуется осветлить с помощью специального порошка или крема. Но даже этой смывки будет недостаточно, а результат такого окрашивания может оказаться непредсказуемым.





У вас не та структура волос





Не каждая структура волос подходит той или иной стрижке. Это касается и объёма волос. Например, с причёской Дженнифер Энистон хотели ходить все. Каскад с лесенкой выглядит идеально после похода к парикмахеру. Но после мытья головы вам придется снова делать укладку, что может не соответствовать ожиданиям. При тонких волосах достичь нужного объёма будет практически нереально. Так что придерживайтесь рекомендаций парикмахера и не гонитесь за причёсками звёзд.





Причёскам нужен уход





Если вы думаете, что достаточно раз сходить к мастеру и ходить всегда с идеальной причёской, как у звезды, то глубоко ошибаетесь. Знаменитости тратят много времени, сил и средств для того, чтобы их волосы выглядели идеально. На красной дорожке они так и вовсе используют тонны лака, чтобы причёска сохранялась так весь вечер. А после этого выполняют ухаживающие и восстанавливающие процедуры.





Свои хитрости





Чтобы причёски были идеальными, звездам приходится пользоваться самыми разными хитростями. Например, для объёма они могут добавлять искусственные прядки, увеличивать длину волос с помощью шиньонов, делать начёсы. В таком случае, если хотите выглядеть как ваш кумир, применяйте всевозможные ухищрения, чтобы улучшить причёску.