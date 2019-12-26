Отбеливающий кожу крем содержал опасную ртуть

«Большинство вредных отбеливающих кремов содержит некоторое количество неорганической ртути, - рассказал автор исследования доктор Пол Бланк (Paul Blanc) из Калифорнийского университета в Сан-Франциско. - Однако в этом случае пациентка использовала крем с органической ртутью, которая является очень токсичной. Она способна вызывать тяжелейшие повреждения центральной нервной системы, которые могут даже усиливаться в том случае, если человек перестает пользоваться кремом».

Через много недель после её первоначальной госпитализации это американка всё ещё нуждается в искусственном кормлении, она не может говорить и ухаживать за себой, как раз сказали врачи. Их исследование показало, что крем содержал разновидность органической ртути под названием метилртуть. Это первый зафиксированный случай отравления ртутью на территории США за последние 50 лет.Изначально женщина обратилась за медицинской помощью из-за непроизвольных движений мышц и слабости плечей и рук. Через две недели амбулаторных наблюдений её всё-таки госпитализировали с симптомами, которые включали нарушение зрения, нестабильную осанку и трудности с речью. Анализы крови и мочи подтвердили отравление ртутью. Родственники рассказали медикам, что женщина использовала отбеливающие крема из Мексики дважды в день на протяжении 7 лет. Информацию об этом печальном случае публикует Morbidity and Mortality Weekly Report . ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ