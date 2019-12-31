Помада скатывается на губах: что с этим делать?





Помада может скатываться на губах и портить всё впечатление. Макияж такой выглядит очень неаккуратно, а чтобы его поправить порой нужно немало времени. Почему помада скатывается на губах и что с этим делать, рассказываем в нашем материале.





Почему помада скатывается





Во-первых, причина может крыться в плохом качестве губной помады. Чем дороже и качественнее косметика, тем чаще всего лучше она ложится и держится. Поэтому лучше выбирать помаду проверенных брендов. При покупке надо обращать внимание не только на цвет, но и на её форму, проверять наличие трещин, следов влаги. Такие дефекты явно говорят о том, что помаду брать не стоит. Желательно также протестировать помаду, нанеся на подушечки пальцев, и убедиться, что она не оставляет жирных неровных линий и не вызывает аллергических реакций.





Во-вторых, косметика может быть с истекшим сроком годности. Чтобы увеличить этот срок, нужно наносить помаду чистой кистью, так можно избежать распространения инфекций. А если наносить её на губы привычным способом, то срок её службы не будет составлять больше года. Дело в том, что в таком случае помада меняет свою консистенцию и сложнее наносится.





В-третьих, обратите внимание на состояние своих губ. Матовая часто скатывается из-за того, что слизистая сухая и потрескавшаяся. Периодически стоит пользоваться специальным бальзамом, чтобы помада не скатывалась на губах и ровно лежала.





Что делать, чтобы помада не скатывалась на губах





Не наносите помаду на неподготовленную кожу. В противном случае оттенок ляжет неровно. Периодически отшелушивайте кожу скрабом, увлажняйте губы. Это поможет избежать трещин.





Также не нужно наносить помаду сразу после бальзама. Сначала он должен впитаться. Губы нельзя покрывать тональников или корректором, так как они собираются в трещинках на губах и скатываются.





Макияж будет выглядеть идеально, если подбирать косметику в соответствии с типом кожи. Так средства будут ложиться более правильно. В том числе лучше выбирать стойкую косметику, которая не смывается водой.





Также для сохранения помады на губах нужно меньше перекусывать. Матовая помада, кстати, держится лучше, чем жидкие блески. Особенно часто придется их поправлять после приема пищи.