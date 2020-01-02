Масло красоты: дерматолог рассказывает, кому полезно наносить оливковое масло на кожу

«Оливковое масло богато витаминами A, D, E и K. Каждый из них приносит пользу коже по-своему. Лидером этого состава является витамин Е, антиоксидант, который защищает кожу от повреждений, вызванных свободными радикалами. Окисление производит свободные радикалы в организме, что является нормальным и естественным процессом», - объясняет Диана Галл (Diana Gall), доктор медицинских наук, врач общей практики и дерматолог.

Можно ли использовать оливковое масло для увлажнения и питания кожи?

"Да! Но выбор в пользу органического экстра-вирджин, либо смеси оливкового масла, масла лаванды, миндаля и виноградных косточек. Держитесь подальше от оливкового масла более низкого качества - оно слишком кислое для вашей кожи", - продолжает Галл.

Сколько нужно оливкового масла для кожи?

«На самом деле, я бы не рекомендовала оливковое масло для тех, кто склонен к прыщам».

«Для начала используйте оливковое масло время от времени, чтобы увидеть реакцию кожи».