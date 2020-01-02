Масло красоты: дерматолог рассказывает, кому полезно наносить оливковое масло на кожу
Американский дерматолог Диана Галл советует, как правильно использовать оливковое масло для кожи, а также рассказывает кому оно подходит, а кому нет.
Хотя настоящее питание для вашей кожи зависит от того, что вы едите, однако внешнее использование оливкового масла также может оказать положительное влияние.
«Оливковое масло богато витаминами A, D, E и K. Каждый из них приносит пользу коже по-своему. Лидером этого состава является витамин Е, антиоксидант, который защищает кожу от повреждений, вызванных свободными радикалами. Окисление производит свободные радикалы в организме, что является нормальным и естественным процессом», - объясняет Диана Галл (Diana Gall), доктор медицинских наук, врач общей практики и дерматолог.
Можно ли использовать оливковое масло для увлажнения и питания кожи?
"Да! Но выбор в пользу органического экстра-вирджин, либо смеси оливкового масла, масла лаванды, миндаля и виноградных косточек. Держитесь подальше от оливкового масла более низкого качества - оно слишком кислое для вашей кожи", - продолжает Галл.
Сколько нужно оливкового масла для кожи?Вам нужно всего пару капель. Немного втирайте в ладони, чтобы перед нанесением получился тонкий слой масла.
Использование слишком большого количества приведет к закупорке пор и может вызвать появление прыщей на некоторых типах кожи.
«На самом деле, я бы не рекомендовала оливковое масло для тех, кто склонен к прыщам».
Совет для всех других типов кожи: начинайте медленно.
«Для начала используйте оливковое масло время от времени, чтобы увидеть реакцию кожи».
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