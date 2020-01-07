Азелаиновая кислота помогает справится прыщами и пигментацией
Всем нам нужен сияющий цвет лица, но такие проблемы как прыщи, пигментные пятна и покраснения затрудняют достижение этой цели. И независимо от того, насколько хорошо вы ухаживаете за своей кожей, иногда эти проблемы возникают из-за стресса, гормонов, воздействия окружающей среды и многих других факторов. Итак, в следующий раз, когда ваша кожа будут не в лучшем состоянии, попробуйте применить азелаиновую кислоту.
Что такое азелаиновая кислота?Этот ингредиент, полученный из пшеницы и ячменя, помогает осветлить тон кожи, заметно улучшая ровность текстуры и уменьшая появление пигментных пятен.
Помимо решения существующих проблем, азелаиновая кислота может также излечить уже нанесенный ущерб: она контролирует выработку меланина (пигмента кожи), уменьшая появление темных пятен. Азелаиновая кислота помогает коже быстрее обновляться и, следовательно, уменьшает образование прыщей и угрей. Кроме того, она помогает убивать бактерии, которые вызывают прыщи и розацеа.
Ключевые преимущества:
- Борется с прыщами
- Лечит розацеа
- Осветляет гиперпигментацию
- Удаляет мертвые клетки кожи
Можете ли вы использовать азелаиновую кислоту каждый день?
«Безопасно использовать два раза в день - утром и вечером - или один раз в день для людей с чувствительной кожей», - говорит доктор Шил Десаи Соломон, доктор медицины, сертифицированный на уровне дерматолог и основатель Preston Dermatology & Skin Surgery в Северной Каролине. Имейте в виду, что азелаиновая кислота может высыхать или вызывать шелушение на коже".
Чтобы предотвратить сухость, наносите увлажняющий крем и солнцезащитный крем с SPF 50. И если вы используете его с другими активными веществами или кислотами, такими как АНА, ретинойды, «сначала примените их, чтобы открыть кожу и помочь легче принимать азелаиновую кислоту», - говорит доктор Соломон.
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