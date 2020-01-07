Эти "здоровые" продукты содержат больше сахара, чем вы думаете
Думаете, что едите здоровую пищу? Возможно, вы не учитываете скрытый сахар, который есть во многих продуктах. Он прячется повсюду в нашем рационе.
ЙогуртПриобретая его, избегайте ароматизированных или нежирных сортов, так как в них, как правило, содержится больше сахара, чем в простом йогурте.
«Ищите йогурты, содержащие не более 20 г сахара в одной порции», - говорит Джой Бауэр, MS, RD, эксперт по диете Today Show NBC и основатель Nourish Snacks. - Или купите обычный и заправьте его свежими нарезанными фруктами».
Если йогурт кажется слишком кислым, добавьте в него ложку меда. Так вы сможете контролировать количество сахара и привнесете дополнительную пользу.
Спортивные напитки и фруктовые сокиПодумайте дважды, прежде чем пить спортивный напиток после тренировки. По данным Гарвардского университета, только одна порция может содержать пять чайных ложек сахара. Пакетированный апельсиновый сок еще хуже - содержит 10 чайных ложек. Утоляйте жажду водой в следующий раз, когда пойдете в спортзал.
Салат с заправкойСам салат может быть полезен для вас, если он наполнен различными овощами, но то, чем вы поливаете его сверху, добавляет излишки сахара. И, как это ни странно, здоровый вариант заправок «с низким содержанием жира» часто является худшим выбором, так как жиры часто заменяются сахаром.
КетчупХотя это и относительно здоровая пища, добавление кетчупа в вашу еду не так безобидно, как вы думаете. Всего одна столовая ложка этого томатного соуса содержит чайную ложку сахара. Это одна шестая часть вашей ежедневной нормы.
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