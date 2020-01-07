5 правил красоты француженок от директора Estee Lauder
Француженка - это всегда особый стиль и шарм, яркая индивидуальность. По мнению директора по красоте компании Estee Lauder, эти 5 правил ухода за собой позволяют женщинам из Франции всегда быть на высоте.
Правило 1: сначала кожа, потом косметика
«Хороший уход за кожей гораздо лучше, чем прятать лицо под маской макияжа» , - говорит Матильда Томас (Mathilde Thomas), директор по красоте "Эсте Лаудер".
Рутина француженок - это больше, чем тематические процедуры. Прежде чем вы начнете менять уходовые продукты и процедуры, вы должны внимательно посмотреть, как вы относитесь к своему телу, ведь это отражается на качестве вашей кожи. Подумайте о привычках, которые могут повлиять на кожу, таких как диета и факторы окружающей среды, а затем уже применяйте кремы и сыворотки.
Правило 2: улучшайте то, что есть
«Во Франции мы учимся заботиться о том, что у нас есть, что дала нам мать-природа. Мы не делаем сложные укладки, но мы нанесем кондиционер и маску для волос».
Француженки не помешаны на косметологических процедурах, но будут делать домашние процедуры для лица каждую неделю и есть здоровую пищу.
Правило 3: Меньше всегда лучшеПридерживайтесь одного акцента, чтобы не переусердствовать.
"Если вы носите красную губу, то не наносите много тонального крема на кожу. Если у вас дымчатые глаза, не наносите много помады".
Правило 4: Уход за собой прекрасенНайдите время, чтобы побаловать себя, будь то купание в пенной ванне или питание вашей кожи маской для лица.
«Красота - это то, что доставляет вам удовольствие. Потому что, когда вы чувствуете себя хорошо, вы всегда хорошо выглядите».
Правило 5: будьте смелымиДва слова: красная помада и блеск.
«Они оба являются лучшими способами мгновенно добавить драму в ваш образ».
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