5 правил красоты француженок от директора Estee Lauder

Правило 1: сначала кожа, потом косметика

«Хороший уход за кожей гораздо лучше, чем прятать лицо под маской макияжа» , - говорит Матильда Томас (Mathilde Thomas), директор по красоте "Эсте Лаудер".

Правило 2: улучшайте то, что есть

«Во Франции мы учимся заботиться о том, что у нас есть, что дала нам мать-природа. Мы не делаем сложные укладки, но мы нанесем кондиционер и маску для волос».

Правило 3: Меньше всегда лучше

"Если вы носите красную губу, то не наносите много тонального крема на кожу. Если у вас дымчатые глаза, не наносите много помады".

Правило 4: Уход за собой прекрасен

«Красота - это то, что доставляет вам удовольствие. Потому что, когда вы чувствуете себя хорошо, вы всегда хорошо выглядите».

Правило 5: будьте смелыми

«Они оба являются лучшими способами мгновенно добавить драму в ваш образ».