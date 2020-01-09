Будь стильной: с чем лучше носить чёрные джинсы?

Контрастная обувь

Верх в горошек

Чёрное

Яркая блуза

Прозрачный верх

Чёрные джинсы есть у многих девушек, но это не значит, что элемент гардероба является обязательным и стильным. Его можно легко испортить, если неправильно сочетать с остальной одеждой.Рыжие сапоги, красные туфли, неоновая обувь для самых смелых — контраст с чёрными джинсами порой крайне необходим. Это оживит образ, сделает вас ярче и интереснее в глазах окружающих. Но важно, чтобы обувь соответствовала по цвету с верхом — топом, свитером или рубашкой. Например, с пудровой обувью лучше выбрать розоватый топ, а для рыжих сапог идеальной парой станет верх жёлтого или коричневого оттенка.Лучше всего подходит верх, на котором имеется такой узор, как крупный горох. Если добавить к образу яркий ремень, то это будет просто бомба! Такие вещи наверняка есть в вашем гардеробе, но вы просто забыли об их существовании или не знали, с чем их носить.А вот это бессменный тренд на все времена. Наденьте всё чёрное — от верха до низа. А чтобы выделиться из толпы, найдите яркий ремень или ремень с крупной винтажной пряжкой. Это добавит нотку игривости.Если чёрный с головы до пят кажется вам скучным или мрачным, то найдите яркую блузку. Оранжевый, синий, красный или даже леопардовый принт — всё, что душе захочется. Не бойтесь переборщить, ведь чёрные джинсы приведут ваш образ в порядок.Прозрачные кофточки будут отличным выбором для сочетания с чёрными джинсами. Но только если надеть под такой лонгслив кружевной топ. А в сочетании с чёрными джинсами это всё будет выглядеть просто бомбически.