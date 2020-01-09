Будь стильной: с чем лучше носить чёрные джинсы?

Чёрные джинсы

Чёрные джинсы есть у многих девушек, но это не значит, что элемент гардероба является обязательным и стильным. Его можно легко испортить, если неправильно сочетать с остальной одеждой. С чем же лучше носить чёрные джинсы? Расскажет корреспондент MedikForum.ru.

Контрастная обувь


Чёрные джинсы

Рыжие сапоги, красные туфли, неоновая обувь для самых смелых — контраст с чёрными джинсами порой крайне необходим. Это оживит образ, сделает вас ярче и интереснее в глазах окружающих. Но важно, чтобы обувь соответствовала по цвету с верхом — топом, свитером или рубашкой. Например, с пудровой обувью лучше выбрать розоватый топ, а для рыжих сапог идеальной парой станет верх жёлтого или коричневого оттенка.

Верх в горошек


Чёрные джинсы

Лучше всего подходит верх, на котором имеется такой узор, как крупный горох. Если добавить к образу яркий ремень, то это будет просто бомба! Такие вещи наверняка есть в вашем гардеробе, но вы просто забыли об их существовании или не знали, с чем их носить.


Чёрное


Чёрные джинсы

А вот это бессменный тренд на все времена. Наденьте всё чёрное — от верха до низа. А чтобы выделиться из толпы, найдите яркий ремень или ремень с крупной винтажной пряжкой. Это добавит нотку игривости.

Яркая блуза


Чёрные джинсы

Если чёрный с головы до пят кажется вам скучным или мрачным, то найдите яркую блузку. Оранжевый, синий, красный или даже леопардовый принт — всё, что душе захочется. Не бойтесь переборщить, ведь чёрные джинсы приведут ваш образ в порядок.

Прозрачный верх


Чёрные джинсы

Прозрачные кофточки будут отличным выбором для сочетания с чёрными джинсами. Но только если надеть под такой лонгслив кружевной топ. А в сочетании с чёрными джинсами это всё будет выглядеть просто бомбически.
Яндекс.Новости Читать в Дзен
5 правил здоровья диабетиков в зимнее время
Сотни пациентов подвергаются домогательствам в больницах
Присыпки с тальком не повышают риск рака яичников