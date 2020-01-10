5 признаков, по которым можно распознать уверенную в себе женщину





Уверенную в себе женщину можно распознать по тому, как она одевается. Подробнее об этом расскажем в нашем материале.





Не бояться ярких сочетаний в одежде





Уверенная в себе женщина не оденется во всё серое или чёрное. Да, в её гардеробе есть практичные вещи, базовые, но и яркие модные тренды находятся в шкафу. Да не просто в шкафу, а обязательно на ней. Причём смелые сочетания она не боится: это касается не только смешения цветов, но и стилей, аксессуаров.





Носить вещи по фигуре





Уверенная в себе женщина никогда не облачится в мешок, чтобы скрыть малейшую складочку на животе. Вместо того, чтобы прятаться, она подчёркивает преимущества и выбирает для этого интересную и правильную одежду. Она обязательно должна подходить по размеру и фасону. Ведь только в такой одежде женщина будет чувствовать себя уверенной.





Выглядеть опрятно





Разумеется, ради уверенности в себе женщина следит за собой. Кожа, улыбка, макияж, прическа и маникюр — все эти вещи выдают в женщина либо уверенность, либо нет. Не обязательно даже посещать косметолога и маникюриста. Можно все эти процедуры выполнять и самой. Главное — следить за красотой и опрятно выглядеть.





Ходить с прямой спиной





Кто из двух девушек вам кажется более уверенной в себе — та, что сгорбилась, наклонила голову и шаркает ногами по полу, или та, которая расправила плечи и пошла гордо грудью вперёд? Разумеется, прямая спина и уверенная походка делают своё дело. Нужно чаще смотреть перед собой, а не под ноги, не размахивать руками при ходьбе и следить за шириной шага.





Следить за манерами





Уверенная в себе женщина никогда не будет привлекать излишнего внимания плохими манерами — громко смеяться, активно жестикулировать, наигранно себя вести. Уверенность в себе — это сдержанные манеры, естественность в поведении.



