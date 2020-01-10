Свежий цвет лица в новом году: на что обратить внимание в уходе в январе
Много сладостей, мало сна и алкоголь - новогодние каникулы не самое благоприятное время для здоровья кожи. Эти методы вам помогут вернуть лицу свежий вид.
Нездоровый образ жизни может отразиться на лице. В январе вам может не хватать питательных веществ и воды. В результате цвет лица часто кажется бледным, а коже сухой.
Слишком много сахараЕсли вы съели слишком много сахара в праздничные дни, вы должны пропустить перекусы со сладостями и выпечкой хотя бы несколько дней. Для укрепления кожи можно применять успокаивающие кремы и сыворотки. Кроме того, это хорошо для улучшения кровообращения.
Кожа нуждается во влагеПотребление алкоголя лишает организм воды. Кожа часто нуждается во влаге после алкогольных напитков - это могут дать увлажняющие ампулы или сыворотки. Но не забывайте пить больше чистой воды каждый день. Применение ретинола поможет стимулировать кожу к выработке нового коллагена. Это также относится к процедурам у косметолога.
"Например, процедура со специальными с дерматическим "валиком", у которого есть множество тонких игл, которые прокалывают верхний слой кожи, - пишет издание Focus.
Верните "застрявшую" жидкостьНебольшой лимфатический массаж помогает от покраснения, которое может появиться из-за расширенных кровеносных сосудов после употребления вина - для этого следует наносить уход с помощью массажных движений от середины лица к внешней стороне. Таким образом, скопившееся жидкость в тканях начнет двигаться. Кроме того, продукты с витамином В3 и ниацином стимулируют обмен веществ в коже.
Область вокруг глазВокруг области глаз обычно наблюдается небольшой отек и потемнение. Поскольку кожа там тоньше, расширенные кровеносные сосуды кажутся темнее. Если вы хотите улучшить состояние кожи вокруг глаз, перед сном можете использовать сыворотки и кремы с витамином С.
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