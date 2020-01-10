3 природных средства при язвенной болезни желудка
Язвы желудка широко распространены. Они обычно образуются из-за инфекции Helicobacter pylori, но другие факторы, которые нарушают баланс среды желудка, также могут вызывать язвы. Эти 3 натуральных средства являются отличным дополнением к лекарственной терапии.
Причины язвы желудка:
- Избыточное потребление алкоголя
- Helicobacter pylori
- Злоупотребление противовоспалительными препаратами (например, аспирином и ибупрофеном)
- Копчености
- Стресс
Капустный сокКапуста является одним из самых популярных натуральных средств от язвы. Этот крестоцветный овощ является отличным источником витамина С, витамина-антиоксиданта, который помогает лечить инфекции.
"В отдельном исследовании ученые наблюдали 13 участников с язвами желудка, которым давали литр свежего сока капусты в день. Они обнаружили значительное улучшение через 7-10 дней лечения", - пишет издание Food News.
МедМед - это не просто естественная альтернатива сахару. Это также богатый антиоксидантами суперпродукт. Например, считается, что мед улучшает здоровье глаз и помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и некоторых видов рака. Ряд исследований также сообщают, что мед способствует заживлению ран и язв. Ученые утверждают, что антибактериальные свойства меда могут помочь в борьбе с H. pylori.
Лакрица (солодка)Солодка, используемая для лечения язв желудка, не относится к лакричным конфетам. Это вид растения, которое является корнем Glycyrrhiza glabra.
Солодка помогает стимулировать желудок и кишечник для производства большего количества слизи. Слизь, в свою очередь, помогает защитить слизистую оболочку желудка и ускоряет заживление язв желудка. Дополнительная слизь может также уменьшить боль, связанную с язвой. Согласно исследованиям, солодка содержит соединения, которые могут помочь предотвратить рост H. pylori.
Ранее на Медикфорум мы писали о том, что тальк не вызывает рак яичников.
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