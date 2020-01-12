Ксения Бородина доказала поклонникам, что она не увеличивала губы

Ксения Бородина с мужем

Ведущую «Дома-2» Ксению Бородину то и дело обвиняют в чрезмерном увлечении пластическими операциями и «уколами красоты». В частности, знаменитость периодически «уличают» в очередном увеличении губ. Бородина решила развеять эти слухи.

У себя на странице в соцсети Instagram 36-летняя телеведущая разместила несколько архивных фотографий, в том числе детскую, на которых видно, что пухлые губы у нее были от рождения.




«Прокачка губ с раннего возраста, в годик как начала, так и не остановить меня», - с юмором написала Ксения.


Поклонники оценили чувства юмора Бородиной, а также сделали комплимент ее пухлым от рождения губам.

«Кому-то дано от природы, кому-то нет)) повезло тебе, Ксюш», «Наконец-то тайна раскрыта», «У Вас прекрасные губы», «Вы красотка», «Красивые губы, красивая Ксюша», «Все сейчас захотят такую генетическую прокачку», - отметили подписчики в комментариях под фото.


Ранее портал «Медикфорум» писал, что некоторые интернет-пользователи заподозрили 46-летнюю Наташу Королеву в чрезмерном увлечении пластической хирургией.
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Дерматолог Яэль Адлер назвала лучшие продукты для омоложения кожи
Ксения Бородина доказала поклонникам, что она не увеличивала губы
Муж Орбакайте показал трогательное фото с женой и дочкой