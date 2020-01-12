Ксения Бородина доказала поклонникам, что она не увеличивала губы
Ведущую «Дома-2» Ксению Бородину то и дело обвиняют в чрезмерном увлечении пластическими операциями и «уколами красоты». В частности, знаменитость периодически «уличают» в очередном увеличении губ. Бородина решила развеять эти слухи.
У себя на странице в соцсети Instagram 36-летняя телеведущая разместила несколько архивных фотографий, в том числе детскую, на которых видно, что пухлые губы у нее были от рождения.
«Прокачка губ с раннего возраста, в годик как начала, так и не остановить меня», - с юмором написала Ксения.
Поклонники оценили чувства юмора Бородиной, а также сделали комплимент ее пухлым от рождения губам.
«Кому-то дано от природы, кому-то нет)) повезло тебе, Ксюш», «Наконец-то тайна раскрыта», «У Вас прекрасные губы», «Вы красотка», «Красивые губы, красивая Ксюша», «Все сейчас захотят такую генетическую прокачку», - отметили подписчики в комментариях под фото.
Ранее портал «Медикфорум» писал, что некоторые интернет-пользователи заподозрили 46-летнюю Наташу Королеву в чрезмерном увлечении пластической хирургией.
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