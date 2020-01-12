Ксения Бородина доказала поклонникам, что она не увеличивала губы

«Прокачка губ с раннего возраста, в годик как начала, так и не остановить меня», - с юмором написала Ксения.

«Кому-то дано от природы, кому-то нет)) повезло тебе, Ксюш», «Наконец-то тайна раскрыта», «У Вас прекрасные губы», «Вы красотка», «Красивые губы, красивая Ксюша», «Все сейчас захотят такую генетическую прокачку», - отметили подписчики в комментариях под фото.