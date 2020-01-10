Некоторые поклонники заподозрили Наташу Королеву в пластике

«Вообще на себя не похожа после пластики! Чужое лицо», «Да, конечно! Губы накачаны! Зубы сейчас другие, пол-лица реально переделано!», «Наташа, ваша натуральная красота лучше», «Зачем все эти операции?», «Фотошоп шикарный», «Фотомонтажа много», «Ничего натурального, глаза как у хищника. До пластики была интереснее», - отметили подписчики в комментариях.

У себя на странице в соцсети Instagram 46-летняя Королева поделилась кадром из очередной фотосессии, на котором она закрывает пол лица пером павлина. Снимок получился красивым, но поверг некоторых поклонников в недоумение – они заподозрили звезду российской поп-сцены в чрезмерном увлечении пластикой и фотошопом.Сама артистка никак не отреагировала на эти выпады. Стоит отметить, что Королева не скрывает, что пользуется ботоксом , но не услугами пластических хирургов.Впрочем, нашлось и немало тех, кому Наташа Королева очень даже понравилась на этой фотографии.Ранее портал «Медикфорум» писал , что 46-летняя актриса Мария Порошина кардинально сменила имидж, став брюнеткой.