Некоторые поклонники заподозрили Наташу Королеву в пластике

Наташа Королева

Наташа Королева – одна из самых эксцентричных и ярких певиц, популярных не только в девяностых, но и сейчас. Артистка не перестает удивлять фанатов эффектными образами.

У себя на странице в соцсети Instagram 46-летняя Королева поделилась кадром из очередной фотосессии, на котором она закрывает пол лица пером павлина. Снимок получился красивым, но поверг некоторых поклонников в недоумение – они заподозрили звезду российской поп-сцены в чрезмерном увлечении пластикой и фотошопом.




«Вообще на себя не похожа после пластики! Чужое лицо», «Да, конечно! Губы накачаны! Зубы сейчас другие, пол-лица реально переделано!», «Наташа, ваша натуральная красота лучше», «Зачем все эти операции?», «Фотошоп шикарный», «Фотомонтажа много», «Ничего натурального, глаза как у хищника. До пластики была интереснее», - отметили подписчики в комментариях.


Сама артистка никак не отреагировала на эти выпады. Стоит отметить, что Королева не скрывает, что пользуется ботоксом, но не услугами пластических хирургов.

Впрочем, нашлось и немало тех, кому Наташа Королева очень даже понравилась на этой фотографии.

Ранее портал «Медикфорум» писал, что 46-летняя актриса Мария Порошина кардинально сменила имидж, став брюнеткой.
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Некоторые поклонники заподозрили Наташу Королеву в пластике
Превращаемся в рептилоидов? Человечество с каждым годом становится все холоднее
Актриса Мария Порошина кардинально сменила имидж, став брюнеткой