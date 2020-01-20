Уход за кожей во время тренировок: большинство совершает эти ошибки
Вы перед тренировкой нанесите много крема, а после немедленно примите душ? Любители фитнеса делают две эти вещи неправильно.
Пот раздражает, при этом потная кожа быстро высыхает. Но худшее из возможных решений - не дать поту места.
"Поэтому, тем кто отправляет на тренировку не следует наносить уход за кожей непосредственно перед занятием, а скорее за некоторое время до этого", - объясняет дерматолог Свен Хаверкамп в «Apotheken Umschau». В противном случае поры будут закрыты.
Можно пользоваться дезодорантами?Дезодоранты разрешены, но они не должны содержать солей алюминия, поскольку подобные варианты будут раздражать кожу. Спортивная одежда должна быть дышащей и не слишком тесной. Для этого идеально подойдут функциональные ткани из смесей мериносовой шерсти, шелка или синтетического волокна.
После тренировкиА после занятий спортом сразу в душ? Да, но не сразу. Важно сначала дать себе отдышаться и дождаться полного потоотделения.
Затем следует мытье нежными средствами для очищения. По мнению дерматолога, лучше всего выбрать продукт с pH около 5. После душа можно наносить на кожу молочко, лосьон или масло - в зависимости от типа кожи.
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