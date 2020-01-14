Смогут ли пищевые добавки заменить занятия спортом
Увеличение уровня белка, вырабатываемого во время тренировок, может нарастить мышечную массу и объемы легких. Более того, это также способствует потере лишнего веса.
Вполне возможно, в недалеком будущем мечта наиболее многочисленной и наиболее ленивой части человечества сбудется. И все преимущества занятий в спортзале можно будет заполучить просто за счет поглощения определенных пищевых добавок. Проведенное с участием мух и лабораторных мышей исследование показало, что когда эти существа заставляли производить определенный белок, который вырабатывается при нагрузках, они обретали отменную физическую форму. Мухам и мышам давали белок под названием сестрин, и хотя они не проходили ни через какие тренировки, все равно становились более спортивными и даже сжигали больше жира.
Тот же самый белок производится и в организме человека, так что ученые предположили, что можно либо искусственно заставить организм его выделять, либо обеспечить этот белок в форме пищевых добавок. Именно это и позволит человеку получить все преимущества занятий в спортзале, при этом его даже не посещая. К такому любопытному выводу пришла команда ученых из Университета Мичигана, которая считает, что в будущем добавки с сестрином могут стать настоящим хитом.
Во время физических нагрузок увеличивается приток кислорода и крови к мозгу, коже и важнейшим органам, укрепляются мышцы и кости. Также повышается способность легких поглощать кислород, а сердца и артерий прокачивать кровь по организму. Вот почему физические нагрузки делают нас стройными и сокращают риск множества болезней, включая диабет второго типа некоторые опухоли. Но большинство людей слишком ленивы для того, чтобы заниматься спортом. Результаты исследования публикует Nature Communications. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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