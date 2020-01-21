Самые вредные советы по уходу за собой на просторах интернета

Вредный совет №1: увлажнять кожу кокосовым маслом

Вредный совет №2: очищать кожу лимонным соком

Вредный совет №3: использовать скраб с крупными частичками

Вредный совет №4: использовать зубную пасту против прыщей

Вредный совет №5: применять крем от опрелостей

На просторах интернета можно найти массу информации, в том числе по уходу за собой. Как правильно бриться, как увлажнить кожу, как избавиться от прыщей… Чего только не начитаешься. Большинство проверены ещё нашими бабушками, действительно помогают. Но есть такие советы, которым явно не стоит следовать.Кокосовое масло по праву является одним из лучших средств по уходу за собой. Часто его используют для увлажнения кожи. Оно хорошо работает ровно до тех пор, пока вы его не стали наносить на своё лицо. Ведь кокосовое масло надёжно закупорит поры, что вызовет воспаления, угри, черные точки.Или лимоном. Кто вообще сказал, что лимон – отличное средство по уходу за собой? Оно очень агрессивно для нежной кожи. Поэтому не стоит его применять в уходе за собой. Если видите лимон в составе косметики, то бегите от неё как можно дальше.Некоторые девушки и парни используют скрабы, чтобы очистить кожу. Это действительно работает, но только если частички внутри скраба не крупные (например, соль, сахар, сода). Это приведёт к травмам, покраснениям на лице.Зубная паста считается лучшим средством по избавлению от прыщей. Но это не так. Да, это позволит высушить проблемный участок. Но в то же время вызовет раздражение и покраснение кожи.Считается, что крем от опрелостей спасёт от многих дискомфортных ситуаций. И это действительно так. Но у косметического средства есть обратная сторона: в составе могут быть масла и воск, которые при нанесении способны вызвать покраснения, привести к образованию акне.