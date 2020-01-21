15-летней девушке с прогерией из Китая хирурги изменили внешность, убрав признаки старения
15-летняя китаянка Сяо Фенг страдает редким заболеванием прогерией, из-за которого еще недавно выглядела как старушка. Пластические хирурги изменили старческую внешность девушки и показали результаты своего труда на пресс-конференции в Шеньяне, столице провинции Ляонин. Врачи смогли добиться радикального преображения.
Прогерия является редким генетическим заболеванием, для которого характерно преждевременное старение организма. Дети с прогерией в очень нежном возрасте уже выглядят старчески. У китаянки Сяо Фенг уже в год начала обвисать кожа. В то же время выяснилось, что заболевание затронуло только ее внешность, тогда как организм не пострадал.
До 15 лет Фенг росла в своей семье как многие дети, однако окружающие совсем не воспринимали ее сообразно возрасту. Девочка очень страдала от нездорового любопытства к ее внешности и насмешек. Но однажды она решила обратиться за помощью к известному китайскому филантропу Го Миньи, поделившись с ним своим несчастьем. В результате был организован благотворительный марафон, с помощью которого для Фенг было собрано около 20 тысяч фунтов стерлингов.
Собранной суммы не хватало на тот комплекс операций, который был необходим девушке. Однако пластический хирург и глава клиники эстетической медицины Ши Линчжи, узнав об истории Фенг, заявила, что прооперирует пациентку со скидкой в 70%. Так девушка с прогерией попала к врачам.
В день операции Фенг провела на хирургическом столе более 7 часов. Хирурги осуществили впечатляющую реконструкцию, удалив с лица подростка те старческие черты, которые ее уродовали. Медики избавились от 7 сантиметров дряблой кожи и изменили пациентке форму носа, бровей и рта.
Преображение девушки вызвало бурные чувства у членов ее семьи. Растроганный отец девушки заявил, что день, когда его дочь увидела в зеркале свое новое лицо, стал самым счастливым в его жизни. Он рассказал, что в школе девочку всегда принимали за мать одного из учеников, и до операции с ней совершенно никто не хотел дружить.
Girl, 15, who was bullied at school for looking decades older due to a rare condition gets a 'new face' https://t.co/X7TAPXI4rJ— Daily Mail Online (@MailOnline) January 20, 2020
Ранее портал MedikForum.ru писал о единственном в мире зарегистрированном случае прогерии у родных брата и сестры.
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