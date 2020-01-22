Лучшие продукты для защиты кожи от стресса
Хорошо известно, что стресс может вызывать разные проблемы с кожей. А вот эти продукты питания нужно употреблять для того, чтобы кожа выглядела более здоровой и привлекательной.
Спаржа. Этот овощ насыщен важнейшими минералами и антиоксидантами. Включение спаржа в ваш рацион поможет бороться, в том числе, и с теми повреждениями кожи, которые наносятся солнечными лучами. Спаржа предотвращает образование морщин и глубоких линий, она выводят из кожи токсины.
Авокадо. В этом фрукте содержатся натуральные масла, жирные кислоты, витамины, минералы и антиоксиданты. Их сочетание помогает ухаживать за кожей и адекватно увлажнять её.
Кешью. Данная разновидность орехов богата селеном, они содержат изрядное количество цинка и витамина С. Всё вместе это способствует борьбе с прыщами, увлажнению кожи, а также уменьшению воспалительных процессов, вызванных стрессом.
Тёмный шоколад. Это лакомство богато антиоксидантами, которые обеспечивают детоксикацию кожи и защищают её от солнечных повреждений, предотвращая тем самым преждевременное старение. Наконец, благодаря употреблению темного шоколада можно просто повысить настроение.
Черника. Эти ягоды также имеют повышенный уровень антиоксидантов, способных бороться с признаками стресса, заживлять поврежденную кожу и разрушенные капилляры. Черника обеспечивает защиту от прыщей и улучшает рост волос. Об этом пишет The Health Site. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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