6 секретов красивых и роскошных волос

Все хотят роскошные волосы, которые являются показателем красоты и здоровья. Внешний вид волос зачастую зависит от питания и тех манипуляций, которые вы сами предпринимаете. Хотите обладать роскошной шевелюрой? Читайте советы от MedikForum.ru и следуйте им – потрясающий результат гарантирован.

Не мойте волосы каждый день





Шампунь может вредить волосам, поэтому не стоит его использовать каждый день. Даже если вам кажется, что на следующий день после мытья головы она стала грязной, то лучше оставить волосы в покое. Максимум, что позволительно – прополоскать кожу головы прохладной водой. Оптимально мыть голову шампунем раз в два-три дня.





Используйте масла и маски для волос





Питать волосы нужно при помощи специальных бальзамов, масок и масел. Так, каждый раз после мытья следует наносить на кончики волос кокосовое, миндальное или любое другое масло. А маски позволят сделать шевелюру ещё роскошнее. Волосы станут красивее, блестящее, насыщеннее.





Не трите влажные волосы





Многие трут волосы полотенцем, чтобы их высушить. Но растирать их не стоит, так как это травмирует нежные волоски. Лучше использовать хлопчатобумажное полотенце, которым можно обмотать голову и оставить так на 15 минут. Это позволит убрать лишнюю влагу и не травмировать волосы.





Чаще расчёсывайте волосы





Странно слышать это, так как считается, что трогать их нельзя, чтобы не травмировать. Но трихологи уверяют, что три раза в день надо расчёсывать волосы. Это будет стимулировать рост волос, заставит их дышать, что позволит сделать волосы более красивыми.





Меньше пользуйтесь феном и утюжками





Плойки, фены, утюжки – это враги красивых и роскошных волос. Чем чаще вы их используете, тем меньше волос будет оставаться у вас на голове, тем суше и безжизненнее они будут. Так что забудьте о таких методах укладки, если хотите потрясающую причёску.





Подравнивайте кончики





Кончики волос нужно регулярно подравнивать, если у вас они сильно длинные. Не реже раза в три месяца следует проводить такую процедуру. Избавившись от секущихся кончиков, волосы станут послушнее, красивее, роскошнее.