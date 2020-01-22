43-летняя россиянка стала победительницей конкурса «Миссис Вселенная — 2020»
Очередная победа нашей соотечественницы на международном конкурсе красоты. 43-летняя жительница Санкт-Петербурга получила первое место на конкурсе «Миссис Вселенная — 2020».
Торжественное мероприятие проходило в столице Болгарии – Софии. «Миссис Вселенная» (Mrs. Universe) — международный театрализованный конкурс красоты для замужних женщин.
В этом году почетное первое место завоевала 43-летняя жительница Санкт-Петербурга и мать четырех детей Ксения Вербицкая. По профессии Ксения – гинеколог. Также она увлекается литературой и аргентинским танго.
«Я рада, что смогла показать миру, какие русские женщины красивые, самодостаточные, умеющие сочетать внешнюю красоту, внутреннюю гармонию, профессию и материнство», - заявила Вербицкая в интервью агентству РИА Новости.
Напомним, что в начале декабря 2019 года другая россиянка, многодетная жительница города Кемерово стала победительницей конкурса для замужних женщин «Миссис Земной шар 2020».
Оставить комментарий