5 способов подтянуть дряблую кожу, не прибегая к пластической операции
Существуют способы, помогающие сделать кожу более упругой и устойчивой к факторам, которые ослабляют ее и делают дряблой.
У большинства людей ослабление кожи начинается в возрасте от 35 до 40 лет. Такая потеря упругости кожи, возникающая с возрастом, в основном связана с повреждением и уменьшением в ней коллагеновых сетей, волокон эластина и гиалуроновой кислоты - молекулы, которая помогает коже удерживать влагу.
Какие меры позволяют придать зрелой коже более моложавый и подтянутый вид, но при этом обойтись без пластики, - имеются ли вообще такие способы? На этот вопрос порталу MedikForum.ru ответил пластический хирург Иван Воздвиженский. Врач рассказал, какие нехирургические способы могут затормозить старение кожи.
Упражнения. Регулярные занятия спортом – один из лучших способов красиво стареть. Некоторые виды упражнений могут помочь уменьшить последствия возрастного ослабления кожи. Проводившиеся исследования показали, что упражнения на выносливость могут уменьшить влияние возрастных изменений на кожу, - в частности, они улучшают тканевый метаболизм, стимулируя высвобождение гормона интерлейкина-15 из скелетных мышц.
Средства с ретинолом. Для укрепления дряблой кожи следует искать косметические продукты, содержащие ретиноидные соединения. Ретиноиды являются мощными антиоксидантами, которые могут стимулировать выработку коллагена в коже. Правда, о силе эффекта этих средств среди экспертов ведутся споры. Некоторые из них считают, что подобные продукты не проникают в кожу настолько глубоко, чтобы исправлять ее провисание. Тем не менее, и они признают действие ретинола, хотя и оценивают его как недостаточно сильное.
Массаж. Он может улучшать кровоток и стимулировать выработку фибробластов – клеток, которые помогают вырабатывать соединительные ткани, такие как коллаген и эластин, сохраняющие упругость кожи. Некоторые исследования показывают, что массаж может увеличить производство митохондрий. Митохондрии играют важную роль в тканевом и клеточном метаболизме: ученые видят связь между митохондриальной дисфункцией и старением кожи. В то же время необходимы дополнительные исследования, чтобы знать, как лучше всего использовать массаж для подтяжки кожи.
Нехирургические процедуры. Дерматологи и косметические хирурги могут осуществить нехирургические процедуры, способные подтянуть дряблую кожу. Эти процедуры не включают в себя каких-либо порезов или проколов, часто занимают мало времени, и обычно вызывают только непродолжительные отеки и покраснения.
Многие нехирургические процедуры улучшают состояние дряблой кожи, повышая выработку коллагена и эластина в ее разных слоях.
Ультразвук. Работает на самых глубоких слоях кожи. Большинство людей замечают эффект подтягивания в течение 2–6 месяцев после первого курса лечения и сообщают о более значительных результатах при дополнительной терапии.
Лазерные процедуры. Такие процедуры фокусируются на внешнем слое кожи - эпидермисе. Большинству людей требуется от трех до пяти процедур, чтобы увидеть результаты, а наиболее значительные изменения обычно видны через 2-6 месяцев после последней процедуры.
Радиочастотный лифтинг. Его принцип заключается в контактном воздействии высокочастотного электрического тока для прогрева дермы и подкожно-жировой клетчатки. Процедуры лифтинга выполняются на аппаратах с применением радиочастотной энергии. Для полного эффекта лечения требуется около 6 месяцев, но некоторые люди замечают эффект и после одной процедуры.
Образ жизни. По словам Ивана Воздвиженского, во многих случаях, например, связанных со старением или гормональными изменениями, избавиться от дряблой кожи уже очень тяжело, а без хирургии и невозможно. Но мы можем контролировать факторы, усиливающие старение. Следование конкретным правилам может помочь снизить риск чрезмерно дряблой кожи. Для этого необходимо
- защищаться от солнца,
- придерживаться здорового рациона,
- пить достаточно воды,
- бросить курить или избегать пассивного курения,
- поддерживать здоровый вес тела,
- избегать воздействия очень горячей или хлорированной воды,
- избегать использования жестких моющих средств,
- регулярно увлажнять кожу.
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