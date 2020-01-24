5 способов подтянуть дряблую кожу, не прибегая к пластической операции

старение кожи

Существуют способы, помогающие сделать кожу более упругой и устойчивой к факторам, которые ослабляют ее и делают дряблой.

У большинства людей ослабление кожи начинается в возрасте от 35 до 40 лет. Такая потеря упругости кожи, возникающая с возрастом, в основном связана с повреждением и уменьшением в ней коллагеновых сетей, волокон эластина и гиалуроновой кислоты - молекулы, которая помогает коже удерживать влагу.

Какие меры позволяют придать зрелой коже более моложавый и подтянутый вид, но при этом обойтись без пластики, - имеются ли вообще такие способы? На этот вопрос порталу MedikForum.ru ответил пластический хирург Иван Воздвиженский. Врач рассказал, какие нехирургические способы могут затормозить старение кожи.

Упражнения. Регулярные занятия спортом – один из лучших способов красиво стареть. Некоторые виды упражнений могут помочь уменьшить последствия возрастного ослабления кожи. Проводившиеся исследования показали, что упражнения на выносливость могут уменьшить влияние возрастных изменений на кожу, - в частности, они улучшают тканевый метаболизм, стимулируя высвобождение гормона интерлейкина-15 из скелетных мышц.

Средства с ретинолом. Для укрепления дряблой кожи следует искать косметические продукты, содержащие ретиноидные соединения. Ретиноиды являются мощными антиоксидантами, которые могут стимулировать выработку коллагена в коже. Правда, о силе эффекта этих средств среди экспертов ведутся споры. Некоторые из них считают, что подобные продукты не проникают в кожу настолько глубоко, чтобы исправлять ее провисание. Тем не менее, и они признают действие ретинола, хотя и оценивают его как недостаточно сильное.

Массаж. Он может улучшать кровоток и стимулировать выработку фибробластов – клеток, которые помогают вырабатывать соединительные ткани, такие как коллаген и эластин, сохраняющие упругость кожи. Некоторые исследования показывают, что массаж может увеличить производство митохондрий. Митохондрии играют важную роль в тканевом и клеточном метаболизме: ученые видят связь между митохондриальной дисфункцией и старением кожи. В то же время необходимы дополнительные исследования, чтобы знать, как лучше всего использовать массаж для подтяжки кожи.

Нехирургические процедуры. Дерматологи и косметические хирурги могут осуществить нехирургические процедуры, способные подтянуть дряблую кожу. Эти процедуры не включают в себя каких-либо порезов или проколов, часто занимают мало времени, и обычно вызывают только непродолжительные отеки и покраснения.

Многие нехирургические процедуры улучшают состояние дряблой кожи, повышая выработку коллагена и эластина в ее разных слоях.

Ультразвук. Работает на самых глубоких слоях кожи. Большинство людей замечают эффект подтягивания в течение 2–6 месяцев после первого курса лечения и сообщают о более значительных результатах при дополнительной терапии.

Лазерные процедуры. Такие процедуры фокусируются на внешнем слое кожи - эпидермисе. Большинству людей требуется от трех до пяти процедур, чтобы увидеть результаты, а наиболее значительные изменения обычно видны через 2-6 месяцев после последней процедуры.

Радиочастотный лифтинг. Его принцип заключается в контактном воздействии высокочастотного электрического тока для прогрева дермы и подкожно-жировой клетчатки. Процедуры лифтинга выполняются на аппаратах с применением радиочастотной энергии. Для полного эффекта лечения требуется около 6 месяцев, но некоторые люди замечают эффект и после одной процедуры.

Образ жизни. По словам Ивана Воздвиженского, во многих случаях, например, связанных со старением или гормональными изменениями, избавиться от дряблой кожи уже очень тяжело, а без хирургии и невозможно. Но мы можем контролировать факторы, усиливающие старение. Следование конкретным правилам может помочь снизить риск чрезмерно дряблой кожи. Для этого необходимо
  • защищаться от солнца,
  • придерживаться здорового рациона,
  • пить достаточно воды,
  • бросить курить или избегать пассивного курения,
  • поддерживать здоровый вес тела,
  • избегать воздействия очень горячей или хлорированной воды,
  • избегать использования жестких моющих средств,
  • регулярно увлажнять кожу.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты питания могут омолаживать кожу.
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Самые полезные фрукты для избавления от запора


Почему немеют пальцы на ногах: 7 наиболее опасных причин