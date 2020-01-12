Дерматолог Яэль Адлер назвала лучшие продукты для омоложения кожи
Лучшим способом омоложения кожи немецкий дерматолог Яэль Адлер считает употребление продуктов, которые укрепляют кишечную флору. В частности, это морковь, томатная паста, жирная рыба и другие, сообщает Focus.de.
«Нам не нужны дорогие кремы для омоложения кожи. Для того, чтобы наш крупнейший орган был здоровым и красивым, самое важное - правильное питание», - заявила дерматолог Яэль Адлер.
По словам специалиста, состояние кожи зависит от состояния кишечного микробиома. Яэль Адлер рекомендует придерживаться сбалансированного и богатого микроэлементами рациона, который бы способствовал размножению полезных бактерий кишечной флоры.
Следующие продукты, как утверждает специалист, особенно важны для кожи.
Морковь. Этот овощ содержит провитамин А бета-каротин, который оказывает противовоспалительное действие и усиливает защиту кожи от действия ультрафиолета.
Томатная паста, арбуз и шиповник. Эти продукты содержат ликопин - антиоксидант, который нейтрализует свободные радикалы в коже, вызванные, например, воздействием солнечного света и курением.
Жирная морская рыба, такая как семга, скумбрия или сельдь, обеспечивает нас высококачественным белком, который важен для упругой кожи, а также жирными кислотами омега-3, витамином D и минералом селеном, которые подавляют воспаление.
Орехи, авокадо и растительные масла холодного отжима. Льняное и оливковое масла дают организму важные для него мононенасыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты, которые улучшают способность кожи регенерировать при повреждениях. Они также обеспечивают благоприятное соотношение омега-3 и омега-6 жирных кислот, что защищает от воспалений.
Артишоки, руккола, спаржа, цикорий. Эти растительные продукты содержат клетчатку и горькие вещества, которые способствуют росту полезных кишечных бактерий, улучшают усвоение питательных веществ и защиту от токсинов.
Избегайте простых углеводов. Дерматолог Яэль Адлер отмечает, что высокий уровень сахара в крови стимулирует работу сальных желез, способствует повышенной жирности кожи и ее воспалению, а также ускоряет старение кожи. Эксперт рекомендует избегать употребления простых углеводов, таких как белая мука и сахар, предпочитая им сложные углеводы, такие как цельные зерна и охлажденный отварной картофель.
Предпочитайте молоку кисломолочные продукты. По словам Яэль Адлер, молоко может вредить состоянию кожи. Оно стимулирует гормоны роста, которые могут привести к появлению на коже пятен и прыщей, поясняет дерматолог. Кисломолочные продукты, напротив, поддерживают молодость кожи за счет содержания пробиотических бактерий, которые улучшают состояние кишечной флоры.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что диетологи не считают опасным смешивание белков и углеводов в одном блюде.
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