Как замедлить старение кожи? Ешьте 5 продуктов, которые помогают вырабатывать коллаген

«Аспект питания в уходе за кожей крайне важен, без него никакое количество косметики не сможет обеспечить вам здоровую и естественно сияющую кожу. Чтобы сохранить ее как можно дольше здоровой и молодой, помимо использования актуальных косметических средств необходимо правильно питаться и регулярно занимались спортом. Продукты, богатые питательными веществами, в особенности витамином С и белками, придают коже ровный тон и улучшают ее тонус», - констатируют специалисты.

Белок коллаген играет важную роль в различных функциях организма, в том числе сохраняет кожу молодой и здоровой. Эксперты советуют включить в свой рацион несколько продуктов, которые повышают уровень коллагена, - это может помочь затормозить старение кожи, сделать ее более упругой и гладкой.Коллаген является наиболее распространенным белком в организме, он присутствует в костях, мышцах, коже, сухожилиях, и является важной частью структуры кожи. Он играет определяющую роль в таких «молодых» характеристиках кожи, как упругость, увлажненность и эластичность. Экспериментально было выявлено, что употребление в пищу продуктов, обладающих свойством увеличивать содержание коллагена,уменьшает проявление «заломов» и морщин на коже.Какие коллаген-стимулирующие продукты специалисты советуют включать в питание для оздоровления кожи?Отличный источник коллагена. Птица содержит много соединительных тканей, что является признаком большого количества коллагена, присутствующего в них. Регулярное употребление курятины может помочь улучшить вашу кожу. Только ешьте ее в диетических вариантах (лучше всего – отварную), а не в составе жирных калорийных блюд.Апельсины и лимоны могут оказать неоценимую услугу нашей коже благодаря высокому содержанию витамина С. За счет его антиоксидантного действия организм лучше избавляется от вредных веществ и потенциальных токсинов, что делает кожу более чистой, защищенной от воспалений. Одно из других важных преимуществ цитрусовых – они повышают уровень коллагена в коже.Чеснок обладает свойством стимулировать выработку коллагена и помогает избежать его быстрого распада в организме. Также чеснок богат антибактериальными и противовоспалительными свойствами, что делает его помощником в борьбе с прыщами и покраснениями.Бобовые являются одним из самых лучших представителей вегетарианского питания, обеспечивающих организм белком, способным сохранять кожу здоровой.Витамин А принимает активное участие в производстве коллагена, а морковь и курага являются его превосходными здоровыми источниками.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие способы помогают подтянуть дряблую кожу, не прибегая к пластической операции.