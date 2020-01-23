Египетский врач Абу аль-Хагаг назвал 5 лучших продуктов для продления молодости кожи
Чтобы как можно дольше сохранить молодость кожи с помощью еды, следует употребить такие продукты, как помидоры, морковь, натуральные йогурты и другие. Об этом сообщил египетский врач Абу аль-Хагаг, пишет The Times Hub.
Каждая женщина хочет иметь безупречную кожу и жаждет сохранить свою молодость как можно дольше. Египетский врач Абу аль-Хагага советует для этого регулярно употреблять натуральный кисломолочный йогурт. По словам специалиста, этот продукт, содержащий в своем составе большое количество полезных веществ, среди которых высококачественный белок, фосфор, рибофлавин, витамин В12 и кальций, помогает замедлить появление морщин.
Уменьшить появление морщин помогает и авокадо. Его плоды содержат витамин Е, который приостанавливает функционирование свободных радикалов, которые ускоряют старение кожи.
Еще один продукт, помогающий продлить молодость кожи, - оливковое масло. В его состав входят мононенасыщенные жиры, полифенолы и фитонутриенты, которые играют важную роль в поддержании эластичности кожи.
Также в список омолаживающих кожу продуктов Абу аль-Хагаг включил помидоры, которые можно употреблять в пищу и в свежем виде, и термически обработанными. Помидоры богаты антиоксидантом ликопином, который способствует обновлению кожи и защищает ее от разрушительного воздействия ультрафиолета, пояснил эксперт.
В свою очередь, морковь содержит антиоксиданты, минералы и бета-каротин – этот комплекс помогает сохранить привлекательность молодости, говорит египетский врач. Для получения ощутимых результатов он рекомендует съедать по несколько морковин в день.
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