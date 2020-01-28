Желающим помолодеть нужна ринопластика
У многих пластических хирургов имеется своё мнение о том, какая операция реально омолаживает пациентов. Но новое исследование показало, что ринопластика обладает самым значительным потенциалом в этом вопросе.
Исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе утверждают, что пластические операции на носу или ринопластика может омолодить женщину, в среднем, на три года. Такой вывод они получили после того, как использовали специальную разновидность искусственного интеллекта, проанализировав результаты хирургических операций пластических хирургов. Итоги данного исследования были опубликованы в научном журнале Aesthetic Surgery Journal.
Искусственный интеллект изучал снимки, сделанные до и после ринопластики у 100 женщин в возрасте от 16 до 72 лет. Все они прошли через ринопластику исключительно по косметическим причинам. Через 12 недель или позднее после операций исследователи изучали стандартные снимки женщин с помощью технологии, которая оценивает возраст человека по фотографии. Она делает это на основе особого алгоритма. Выяснилось, что именно ринопластика приводила к самому к заметному омоложению женщин, по мнению искусственного интеллекта.
"Ринопластика во всём мире признается в качестве одной из эффективных процедур придания лицу эстетических пропорций, - как заявил автор исследования доктор Роберт Дорфман (Robert Dorfman). - Однако не все знают её омолаживающий эффект. Данная технология позволила нам аккуратно предсказать возраст женщин самым объективным образом, отметив те признаки старения, которые остаются вне внимания человеческого глаза. Некоторые женщины старше 40, по оценкам искусственного интеллекта, выглядели на 7 лет моложе после ринопластики". (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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