Ученые назвали самого красивого в мире мужчину
Стандарты красоты во всем мире разные. Однако известный косметолог, доктор Джулиан де Сильва взял на себя смелость назвать самого красивого мужчину на планете. Им стал известный британский актер Роберт Паттинсон.
Именно черты лица 33-летнего артиста идеально соответствует стандартам знаменитого «золотого сечения». Кстати, совсем недавно с помощью этого же метода де Сильва назвал самую красивую женщину на планете – ей стала модель Белла Хадид.
Косметолог внимательно изучил брови, глаза, челюсть, нос, губы и общую форму лица звезды вампирской саги «Сумерки» и заявил, что именно Паттинсон наиболее близок к представлению древних греков о золотом сечении.
На втором рейтинге в списке доктора Джулиана оказался Генри Кавилл, а на третьем – Брэдли Купер, пишет британское издание Daily Mail.
Ранее журнал People назвал самого сексуального мужчину по итогам 2019 года. Им стал 40-летний певец и композитор Джон Ледженд.
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