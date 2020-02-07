Идеальный и здоровый маникюр: выбираем безопасный гель-лак

Многие обвиняют гель-лак: уверяют окружающих, что средство небезопасно, вредно для здоровья ногтей и организма в целом. MedikForum.ru опросил специалистов нейл-индустрии и выяснил, может ли гель-лак быть безопасным.

Безопасен ли гель-лак?





Не каждый гель-лак безопасный. В них содержится микропластик. Как и другие виды пластика, он загрязняет окружающую среду. Надо понимать, что существуют услуги экоманикюра или экопокрытия – риск загрязнений существенно сокращается. Также такие процедуры абсолютно безопасны для здоровья человека.





Опасные вещества в гель-лаках





Перечислим основные компоненты – часто используемые и не безопасные:





Фотоинициатор (бензоиновые эфиры) — компонент нужен для затвердевание материала.





Пленкообразователь — образует на поверхности гель-лака плотную плёнку.





Разбавитель (эфиры акриловой кислоты) – держит нужную консистенцию гель-лака.





Толуол — нарушает работу нервной системы, влияет на аллергиков, вызывает головную боль, тошноту, признаки отравления.





Дибутилфталат — вредит эндокринной системе, лёгким, коже.





Формальдегид — увеличивает срок годности продукта, является консервантом. Проникает в кровь через ногтевую пластину, скапливается в организме, вызывая канцерогенное действие, провоцируя аллергию, разрушая ногти.





Безопасные компоненты в гель-лаках





Диоксид титана (TITANIUM DIOXIDE/CI 77891) – безвреден, придаёт белый цвет, защищает от ультрафиолетовых лучей.





Изопропанол (ISOPROPYL ALCOHOL) – низкая токсичность, благодаря чему его применяют в средствах личной гигиены и медицине.





Di-HEMA – создан для стоматологии, нейл-индустрии, дороже в производстве и не выпускается в больших масштабах.





BUTYL ACETATE – природный растворитель, который содержится в персиках, малине, ананасах.