Геям чаще угрожает рак кожи
Людям с нетрадиционной ориентацией чаще приходится сталкиваться с опухолями кожи. Исследователи относят это за счет более частых посещений соляриев.
В группе из 45 000 американцев распространенность рака кожи у геев и бисексуалов составила 8,1-8,4%, а среди мужчин гетеросексуальной ориентации лишь 6,7%. При этом риск геев и бисексуалов заболеть раком кожи был точно таким же, как у женщин традиционной ориентации, или даже еще более низким. Авторы исследования объясняют это тем, что геи гораздо чаще посещают солярии, чем мужчины-гетеросексуалы. Солярии - известный фактор риска рака кожи, они воздействуют на человека ультрафиолетовыми лучами. Зависимость от солярия намного увеличивает опасность данных опухолей.
Опубликованное журналом JAMA Dermatology исследование стало самым крупным из тех, которые связывали распространенность рака кожи в зависимости от сексуальной ориентации. Авторы исследования признаются, что ранее наука ничего не подозревала о таких различиях. Но людям необходимо продолжать задавать вопросы, пусть и не совсем для них комфортные, что иметь возможность справиться с этой проблемой и принять все меры профилактики.
Рак кожи относится к числу набирающих обороты опухолей во многих странах мира, что связано с резким скачком поездок и путешествий в теплые страны и солнечных ванн, а также ростом популярности соляриев. Опухоли кожи хорошо поддаются лечению, но злокачественная меланома (2% всех видов рака кожи) имеет очень высокую летальность и степень агрессивности. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Оставить комментарий